Briti näitlejanna Crissy Rock jäi oma pulmareisil Queen Mary 2 pardal koroonaviiruse karantiini

Näitleja esindaja kinnitas, et ta on selle laeva pardal karantiinis ja talle tehakse koroonaviiruse test.

Cunard Cruises teatas, et teevad koostööd USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse, Maailma terviseorganisatsiooni ja Ühendkuningriigi terviseametiga, et takistada uue koroonaviiruse levimist. «Seoses koroonaviiruse kahtlusega tuli teha reisis muudatus ja laev suunati Austraaliasse, kuhu ta jääb mõneks ajaks karantiini,» teatasid Cunard Cruises esindajad.

Hiina erihalduspiirkonnas Hongkongis on World Dream, mille pardal on umbes 2000 inimest, Jaapanis Yokohamas on Diamond Princess, kus on umbes 3700 inimest ning Jaapani ranniku lähedal on laevafirma Holland America kruiisilaev MS Westerdam, mida seni ei ole ühtegi Jaapani sadamasse lubatud.