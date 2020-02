Video: Birminghami lennujaamas õhku tõusnud lennuk sai välgutabamuse

Eelmise pühapäeva õhtul veidi pärast kella 21.30 kuulsid paljud Birminghami lennujaama lähistel olnud inimesed valjut kärgatust, mis kõlas justkui oleks midagi pooleks raksatanud, vahendas Birmingham Mail.

Seda valjut heli ja valgussähvatust märkas ka 31-aastane Daniel Pereira, kes vaatas sel ajal koos elukaaslase Roxanne Dempsteriga toas rahulikult telekat.

«Vaatasime televiisorit, kui nägime suletud ruloode tagant tohutut valgust ja siis kuulsime tohutut müra, mis pani meie koerad hüppama. Roxanne ütles, et see ei saanud lihtsalt tavaline välk olla ja kontrollis turvakaamera salvestist, et näha, mis juhtus,» kirjeldas Pereira.

Nii avastaski Pereira, et nende maja ees olnud turvakaamera oli salvestanud hetke, mil Birminghami lennujaamas õhku tõusnud Aer Linguse lennuk sai välgutabamuse.

«Me ei suutnud uskuda seda, mis juhtus, me näeme kogu aeg meie maja kohal lennukeid aga midagi sellist ei ole me varem näinud,» kirjeldas Pereira.

Õnneks ei saanud lennuk välgutabamuses kahjustada ja jätkas lendu ning maandus veidi enne kella 22.40 Dublini lennujaamaas.

Pereira postitas video oma Facebooki lehele, kus seda vaadati kümne minutiga enam kui 10 000 korda, seda on kommenteerinud umbes 900 inimest.

«Aer Lingus kinnitab, et kell 21:33 Birminghami lennujaamast väljunud lendu EI 277 Dublinisse tabas välk,» kinnitas juhtunud ka lennufirma esindaja.

Birminghami lennujaama pressiesindaja sõnul on õhusõidukid ehitatud nii, et need peavad vastu ka rasketes ilmastikuoludes.

Siiski hakkasid kõva kärgatust kuulnud inimesed pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias juhtunu üle spekuleerima.

«Kuulsin seda Heathway ääres - see kõlas nagu kummaline välgutabamus millele järgnes heli, mis sarnanes lennukimootorile, mis töötab tagurpidi,» kommenteeris Shane Partick Cuzick.

«Otse meie maja juures. See kostus nii valjult, et kartsime, et meie maja katus kukkus alla,» kirjutas Karen Carolan.

«See valgustas mu elutuba ja oli tõesti vali,» lisas Debbie McGuigan.

Ciara oli juba kolmas sel aastal piirkonda tabanud torm, mis jõudis Iirimaale laupäeva õhtul.

Tormist oli mõjutatud ka lennu- ja rongiliiklus ning mitmed maanteed olid tormis murdunud puude tõttu suletud.