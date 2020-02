Keith Richardsi arvates oli suitsetamisest raskem loobuda kui heroiinist

Richards rääkis 2019. aasta veebruaris, et tema jaoks oli heroiinist loobumine kergem kui suitsetamise maha jätmine, vahendab The Rolling Stones. «Lou Reed (bändi The Velvet Underground laulja - toim) väitis kunagi, et nikotiini oli raskem maha jätta kui heroiini. See on tõsi,» tunnistas Richards aasta tagasi.

«Heroiinist loobumine on nagu põrgu aga see kestab lühikest aega. Suitsud on aga alati käepärast, sa neid alati tõmmanud. Ma lihtsalt võtan ilma mõtlemata suitsu kätte,» kirjeldas rokkar toona.