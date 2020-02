Hiinas vallandatakse kõrgeid ametnikke, kuna koroonaviirusele pole piiri pandud

Hiina keskvõim on hakanud vallandama kõrgeid ametnikke, kuna viirusele ei ole suudetud piiri panna, teatab bbc.com. Töö kaotasid Hubei provintsi tervishoiuameti parteisekretär ja ameti juht, kuid ka mitu nende alluvat. Parteisekretär ja juht on Hiinas seni kõige kõrgemad ametnikud, kes on koroonaviiruse tõttu vallandatud.

Vallandatute hulgas on ka Hubei provintsi Punase Risti osakonna asejuht Zhang Qin, keda süüdistati tööülesannete täitmata jätmises ja altkäemaksu võtmises. Hiina kommunistlik partei karistab teda distsiplinaarkorras.

Hubei provintsi tervishoiuametit määrati juhtima Hiina riikliku tervishoiunõukogu asejuht Wang Hesheng.

Veebruari alguses vallandati ka Wuhani statistikabüroo juht, kuna keskvõimu teatel rikkus ta hingamisteid kaitsvate maskide jagamise reegleid.

Peking saatis Hubei provintsi korruptsiooniameti esindajad uurima, mis seal toimub ja miks ametnikud tööga hakkama ei saa.

Wuhani linnapead Zhou Xianwangi ei ole veel vallandatud, kuid väidetavalt on piltlikult öeldes ka tema pea pakul.

Wuhani linnapea Zhou Xianwang (vasakul) vahetamas lepingut Hiina rahva vabastusarmee logistikaosakonna juhi Bai Zhongbiniga. Sõjaväelased aitavad uue koroonaviirusega võidelda, vedades haiglatesse meditsiinivahendeid. FOTO: /AP/Scanpix

Linnapea selgitas ametnike vallandamist sellega, et kohalikud meditsiinieksperdid ei hoiatanud avalikkust piisavalt kiiresti uue ohtliku viiruse eest.

Lisaks Hiinale on uude koroonaviirusesse surnuid ja nakatunuid 30 riigis.

Koroonaviiruse algpunkt Hubei provintsi linn Wuhan on juba mõnda aega karantiinis, sinna ei pääse sisse ega sealt välja. Nii seal kui ka teistes Hiina paikades desinfitseeritakse suurlinnade tänavaid, et viirust hävitada.

Karantiinis on ka mitu luksulikku kruiisilaeva, mille pardal olnud kümned nakatunud on viidud haiglatesse.

Põhja-Korea ja Venemaa on sulgenud piiri Hiinaga, et haiguse levimist takistada. Samuti seisab Venemaa ja Hiina ning Põhja-Korea ja Hiina vaheline rongi- ja lennuliiklus. Põhja-Korea on viinud piirivalvuritele appi sõdureid juhuks, kui mõni hiinlane üritab sinna põgeneda.

Lõuna-Koreas on uude koroonaviirusesse nakatunuid, Põhja-Korea väitel ei ole nende kodanikest keegi selle viiruse nakkust saanud. Ka Jaapanis on nakatunuid.

Nii Hiinas kui ka teistes riikides, kus on uude koroonaviirusesse nakatunuid, kannavad inimesed hingamisteid kaitsvaid maske.

Koroonaviiruse puhul tekib kõrge palavik, köha ja hingamisraskused. Haigestumist aitab ennetada sage käte pesemine vee ja seebiga, nakatunutega mitte kokkupuutumine ning pesemata kätega oma silmade, nina ja suu mittepuudutamine.

Aevastamisel ja köhimisel tuleb panna pabertaskurätik nina ja suu ette, see rätik ära visata ja käsi pesta.

Seni on haigusest paranenud 776 inimest ja arstid ei oska veel selgitada, miks just need inimesed paranesid, aga teised mitte. Arvatakse, et rolli võib mängida nii immuunsüsteemi tugevus ja geenid.

Wuhanis jagatakse tervenenutele ametlikke dokumente, mis tõendavad, et need inimesed on terved ega kujuta kaaskodanikele ohtu.