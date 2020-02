Kuninganna Elizabeth II lemmiklapselaps Peter Phillips ja ta naine läksid lahku

42-aastane Peter Phillips on 69-aastase printsess Anne’i vanem laps, noorem laps on 38-aastane Zara Tindall.

The Suni ja Daily Maili andmetel tahtis lahutust Peter Phillipsi naine Autumn, kes väidetavalt tahab koos nende kahe lapsega minna tagasi oma sünnimaale Kanadasse.

«Peter on väga kurb, ta ei osanud seda oodata. Ta arvas, et on õnnelikult abielus ja ta pereõnn on täiuslik. Neil on kaks toredat tütart. Sellest hoolimata tahab naine lahutust,» teatas anonüümne Phillipsi sõber.

Peter Phillips ja Autumn Phillips prints Harry ja Meghan Markle'i pulmas 19. mail 2018 FOTO: GARETH FULLER/AFP/Scanpix

Sõber lisas, et Autumn Phillips on abikaasa ja ema, kuid tal on ka ilu ja mõistust.

Kinnitamata andmetel kurtis Autumn Phillips sellele sõbrale, et tema ja Peteri abielus on ületamatuid probleeme.

«Autumn Phillips on samuti kuninganna Elizabeth II lemmik ja arvan, et tema majesteet on lahkuminemisuudisest kuuldes pettunud. See lahkuminek on pärast probleeme Meghani ja Harryga viimane asi, mida ta kuulda tahaks. Briti kuninglik pere on lagunemas,» teatas anonüümne sõber.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan teatasid mõned nädalad tagasi, et lahkuvad kuninglikust perest, ei esinda enam pere ja kolivad Kanadasse. Nad on juba koos oma väikese poja Archie Harrisoniga end Vancouveris sisse seadnud. Arvatakse, et Harry ja Meghani samm, mida Elizabethi II ei keelanud, innustas Autumn Phillipsit oma mehest lahku minema.

Autumn Phillips augustis 2018 koos oma kahe tütre Savannah (keskel) ja Islaga FOTO: Steve Parsons / PA/Scanpix

«Oleme mures, et Autumn tahab koos kahe lapsega Kanadasse minna. Ta tahab olla sama vaba, kui on nüüd Harry ja Meghan. Tundub, et ta tüdines kuningliku pere esindamisest,» sõnas õukonnaallikas.

Lisaks Harry ja Meghani lahkumisele on Briti kuninglikku pere raputanud ka 93-aastase kuninganna Elizabeth II abikaasa, 98-aastase prints Philipi halb tervis ja prints Andrew katastrofaalne intervjuu, milles ta nagu tunnistas, et kasutas koos ameeriklasest miljardäri Jeffrey Epsteiniga seksuaalselt ära alaealisi tüdrukuid. Elizabeth II langetas otsuse, et Andrew peab avalikust elust tagasi tõmbuma, lisaks külmutas ta oma poja riigipoolse rahalise toetuse.

«Kuninganna Elizabeth II on taas vist annus horribilis ehk õudne aasta. Eelmine oli siis, kui printsess Diana suri. Peter Phillips on alates imikueast olnud Elizabeth II ja prints Philipi lemmiklapselaps, kuid see ei ole teda kaitsnud elu hammasrataste eest. Ta lahutus oma naisest võib üsna skandaalseks kujuneda,» lisas õukonnaallikas.

Peter Phillips ja ta naine Autum Patricia Kelly kohtusid 2003 Kanadas ning nad kihlusid juulis 2007.

Paar abiellus 2008. aasta mais Windsori lossi St. George’i kabelis.

Peter Phillips ja Autumn Kelly abiellusid 17. mail 2008 FOTO: POOL New/REUTERS/Scanpix

Neil on kaks tütart, üheksane Savannah ja seitsmene Isla.

Peter Phillips koos oma kahe tütre Savannah (vasakul) ja Islaga (keskel) FOTO: Steve Parsons / PA/Scanpix

Peter Mark Andrew Phillips (sündinud 15. novembril 1977) on kuninganna Elizabeth II vanim lapselaps. Tal ei ole kuninglikku tiitlit, kuna pärineb naisliinist, kuid siiski kuulub ta kuninglikku perekonda ja on ametlikel üritustel koos teiste kuningakoja liikmetega. Peter Phillipsi isa on sõjaväelane ja olümpiaratsutaja Mark Phillips.