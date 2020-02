Hollandi firma eitab, et Bill Gates tellis neilt superjahi Aqua

Mitu väljaaannet kirjutas 10. veebruaril, et Microsofti asutajast miljardär Gates ostis 590 miljonit eurot maksva Aqua, mis on maailma esimene vesinikul töötav luksusjaht, teatab businessinsider.com.

Sinot Yacht&Architecture Design lisab selgituseks, et neil ei ole ärisuhteid Bill Gatesiga. Ettevõte rõhutab, et Aqua on alles kontseptsioon ja arendamisel ning seda ei ole Bill Gatesile müüdud. «Oleme tänulikud, kui meediaväljaanded parandavad oma artikleid vastavalt meie infole,» lisas jahidisainija oma kodulehel.

Aqua luksusjaht on 113 meetrit pikk, sellel on viis tekki ning lisaks omaniku luksuskajutile veel kajutid 14 reisijale ja 31 meeskonnaliikmele. Pardal on päikesetekk, bassein, jõu- ja joogasaal, ilusalong ja spaa. On ka puhkealad ja söögisaal koos köögiga.