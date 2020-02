USAs võib tanklaomanik tegevusloast ilma jääda, sest lubas snäkiriiuli ees pornofilmi vändata

Milwaukees asuva bensiinijaama omanik Kulwant Dhillon leidis end 2018. aastal kummalisest situatsioonist, kui ei teadnud, kas kutsuda politsei või lasta tanklas toimuvatel kodukootud pornofilmi võtetel jätkuda, vahendas The Sun.

Ja nii leidiski Dhillon end järgmise probleemi ees, sest kohalik omavalitsus tahab tanklalt tegevusloa just selle sama suupistete lettide vahel filmitud šedöövri pärast ära võtta.

Milwaukee ametnikud, sealhulgas Khalif Rainey, on nördinud ja nõuavad sanktsioonide kehtestamist Dhilloni ja bensiinijaama vastu.

Alleni rääkis, et teenib videodega kuus 10 000 dollarit ja tema PornHubi kanalil on ligi 70 000 tellijat.

Bensiinijaama taga elav Clifton Daly rääkis, et nägi kohalikku pornostraari samal päeval ning mehel ei olnud peale hommikumantli mitte midagi muud seljas.

«See on vastik tegu. Me ei kavatse end sellest lihtsalt puhtaks pesta,» ütles bensiinijaama omava ettevõtte jurist Emil Ovbiagele .

Linna vandekohtunike ees käis vabandust palumas ka tankla omaniku vend Sajut Kaur Dhillon , kes lubas, et sellist asja ei juhtu enam kunagi.

«Ärge unustage, et see toimus kohe kartulikrõpsude ja päevalilleseemnete kõrval,» karjatas Rainey möödunud aastal litsentsikomisjonile antud ütluste ajal.

Dhillon väitis aga litsentsikomitee ees, et Allen ähvardas teda.

Allen eitas ähvarduse tegemist ja Rainey lisas, et Dhillon oli kaitsva kuulikindla klaasi taga.

Küll on aga teada see, et 2018. aastal toimunu ei olnud esimene kord, kui Allen selles samas tanklas pornovideot filmis. 2015. aasta märtsis laadis mees samas bensukas tehtud video üles ühele teisele pornosaidile.