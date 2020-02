Tallinna striptiisitar räägib avameelselt, mis tema töö raskeks teeb 🙊

Meenutades esimest korda, mil tal tuli laval riided seljas heita, sõnas ta: «See oli üllatavalt lihtne. Ma pole selles mõttes häbelik. Pigem hirmutas mind kõige rohkem see, et ma ei oska piisavalt hästi tantsida ja näen kohmakas ja naeruväärne välja.»

«Võtsin 50 grammi konjakit enne lavale minekut ja see lahendas peaaegu mu probleemi, kuigi mõnda aega olin väga mures oma ebaprofessionaalsuse pärast. Samas tegin ma juba esimesel õhtul väga hea esinemise. Algaja õnn!» meenutas ta.

Naine tunnistab avameelselt, et jättis ühe korra tantsimise, kuna see oli tema tollase kallima ultimaatum. «Nüüd ma loomulikult kahetsen seda, sest armastus, nagu ikka juhtub, läheb tihti üle.»

«Asjaolude sunnil tuli mul kuskil kuue ja poole aasta eest tagasi tulla (tantsimise juurde - toim). Kuigi ma olin kindel, et ma ei tee seda mitte kunagi. Seda tuleb meie elukutse juures ikka ette.»

Ta tunnistab avameelselt ka, et saab meestelt siivutuid ettepanekuid iga päev. «Seksi pakutakse iga päev. Raha eest ning suurest armastusest. Me (tantsijad - toim) pole sellele juba pikka aega tähelepanu pööranud. Riietusruumis omavahel arutame ja naerame ning jätkame seejärel oma tööd.»

Rahast rääkides jääb naine napisõnaliseks. «Saan töö eest väärilist tasu, seetõttu me selles äris ka oleme. Kahjuks ei saa ma täpset summat avaldada, kuna olen alla kirjutanud vaikimislepingule.»

Tema elukutse juures on ka miinuseid. Lana toob välja näiteks kroonilise unepuuduse ja alkoholi tarbimise. «Inimestega töötamine pole niikuinii kõige lihtsam, kuid meestega on veelgi raskem. Oleme aasate jooksul vaat et psühholoogideks saanud.»