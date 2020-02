Hollywoodi näitleja Joaquin Phoenixi (45) aasta on alanud suurelt: ta võitis parima meespeaosatäitja Oscari ning parima näitleja tiitli Briti filmi- ja teleauhindade jagamisel. Küll aga pole elu teda alati nõnda hellitanud.

USA produtsent ja näitleja Joaquin Phoenix sündis 1974. aastal Puerto Ricos. Tal on kolm õde Summer, Liberty ja Rain ning vend River, kes suri 1993. aastal.

Phoenixi isa John Lee Bottom on pärit Californiast, tema juuditarist ema Arlyn sündis New Yorgis.

Phoenixi vanemad abiellusid 1969. aastal ning liitusid seejärel ususektiga Children of God (Jumala Lapsed - ingl k, toim). Nad reisisid Lõuna-Ameerikasse, kus tegid sekti tarbeks misjonäritööd. Sekti kuulumine mõjutas paljuski seda, kuidas nad oma lapsi kasvatasid.

Children of God ususekti on süüdistatud ka selles, et nad julgustasid lapsi seksima nii omavahel kui ka täiskasvanutega.

Lõuna-Ameerikas reisides puudus perekonnal kindel sissetulek. Seetõttu tuli lastel samal ajal tänavatel kerjata, kui vanemad misjonäritööd tegid.

Joaquini vanem vend River on avaldanud ka, et nende koduks Venezuela pealinnas Caracases oli hurtsik, mis kubises rottidest ning seal polnud isegi tualetti.

Joaquin on hiljem intervjuudes rääkinud, et tema vanemad liitusid ususektiga heas usus ning arvasid, et leiavad sealt veel teisigi spirituaalseid inimesi. Ta rõhutas ka, et nad lahkusid sektist niipea, kui taipasid, et selle organisatsiooniga pole kõik päris korras.

Joaquin Phoenix 2000. aasta filmis «Reetmine». FOTO: MIRAMAX/Scanpix

Ometigi on teised pereliikmed avaldanud, et sekt on nende elu negatiivselt mõjutanud. Nimelt on Children of God ususekti süüdistatud ka selles, et nad julgustasid lapsi seksima nii omavahel kui ka täiskasvanutega.

Joaquin pole kunagi mõista andnud, et teda sel moel suunati. Küll aga tunnistas tema vanem vend River ajakirjale Details, et kaotas süütuse «teistele lastele» juba 4-aastaselt. «Nad on vastikud ja nad rikuvad inimeste elusid,» on Phoenixi ema hiljem ususekti kohta öelnud.

Nad lahkusid ususektist 1978. aastal ning naasid USAsse. Umbes samal ajal muutsid nad ka oma perekonnanime – seni olid nad kandnud Bottomi nime, ent muutsid selle Phoenixiks, sest see sümboliseeris uut algust ja «tuhast tõusmist».

USAsse saabus perekond kaubalaevaga ja Joaquini lapsepõlv Los Angeleses möödus vaesuses.

Sel ajal hakkas Joaquin end kutsuma «Leafiks», sest soovis sarnaselt õdede ja vennaga samuti loodusest inspireeritud nime. Lapsnäitlejana sarjades ja filmides kaasa lüües kandis ta samuti Leaf Phoenixi nime. Alles 15-aastaselt hakkas ta taas kasutama nime Joaquin.

USAsse saabus perekond kaubalaevaga ja ka elu Los Angeleses polnud meelakkumine. WatchMojo.com vahendab, et Joaquini lapsepõlv Los Angeleses möödus vaesuses.

Kuigi tema lapsepõlve kohta pole palju infot, oli perekond ühel hetkel lausa kodutu ning nad elasid autos. Samuti on teada, et oli ka periood, mil seitsmeliikmeline perekond elas 1-toalises korteris.

Selleks, et perekond saaks toidu lauale, tantsisid ja laulsid nad vennad River ja Joaquin tänavatel ja talendisõudel, et raha teenida. Seal märkas vendasid talendiagent Iris Burton, kes aitas neil kuulsaks saada.

Noor Joaquin Phoenix filmis «Lapsevanemad» 1989. aastal. FOTO: United Archives/Scanpix

Elu rambivalguses pole kunagi lihtne ning eriti karm on meelelahutusmaailm. Kuna Joaquin tegeles näitlemisega, ei jäänud tal prooviesinemiste ja võttepäevade vahele just palju aega, et lapsepõlve nautida.

Kuigi ta ei saavutanud lapsena kunagi sellist tuntust nagu Drew Barrymore või Macaulay Culkin, osales ta aastatel 1982–1989 mitmetes telesarjades ning filmides. Näiteks on ta teinud olulised rollid filmides «SpaceCamp» ja «Lapsevanemad».

1993. aastal käis Joaquin koos venna Riveriga The Viper Room ööklubis, mille üks omanikke oli tol ajal näitleja Johnny Depp. Peol sai 23-aastane River üledoosi heroiinist ja kokaiinist.

River Phoenix oli lootustandev näitleja, kes on mänginud sellistes tuntud filmides, nagu näiteks «Moskiitorannik» (1986), «Ole minuga» (1986), «Minu oma isiklik Idaho» (1991), «Põgenemine tühjusesse» (1988) ja «Indiana Jones ja viimane ristiretk» (1989).

Just 19-aastane Joaquin oli see, kes tol saatuslikul ööl hädaabisse helistas. Kõne lekkis ka meediasse ning seda mängiti järgnevatel päevadel ja nädalatel korduvalt. Venna surm mõjus Joaquinile laastavalt ning ta jättis pärast seda näitlemise ning kadus umbes aastaks ajaks avalikkuse eest.

Joaquini vend River Phoenix suri 1993. aastal. Venna surma järel jättis Joaquin näitlemise ja kadus umbes aastaks ajaks avalikkuse eest. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Aastate jooksul on Joaquin Phoenix kaasa teinud rohketes filmides, nagu näiteks «Tagasitulek paradiisi» (1998), «Gladiaator» (2000), «Märgid» (2002), «Nagu noateral» (2005), «Kaks armukest» (2008), «Ma olen ikka veel siin» (2010), «Temake» (2013), «Sind polnud kunagi siin» (2017), «Mary Magdalene» (2018) ja «Jokker» (2019).

Johnny Cashi eluloofilmi «Nagu noateral» tegemise ajal läks Joaquin rolli nii sisse, et vajas pärast filmivõtete lõppu võõrutusravi.

Kuna Joaquin on meetodinäitleja, mis tähendab, et ta elab tegelaskuju rollis kogu võtteperioodi aja, on tal aastate jooksul korduvalt problemaatilisi perioode olnud.

Näiteks Johnny Cashi eluloofilmi «Nagu noateral» tegemise ajal läks ta rolli nii sisse, et vajas pärast filmivõtete lõppu võõrutusravi. Ent see pole ainuke kord, 2008. aastal pidas terve maailm teda hulluks, kui ta teatas, et lõpetab näitlemise ja hakkab hoopis räppariks.

Õli valas tulle seegi, et samal aastal andis ta David Lettermanile intervjuu, kus käitus pööraselt. Alles 2010. aastal tuli välja, et kõik see oli vaid näitemäng, sest tegelikult tegi ta kogu selle aja koos Casey Affleckiga libadokumentaalfilmi «Ma olen ikka veel siin».

Lisaks on Phoenix tuntud seetõttu, et muutub võtteplatsidel ja auhinnagaladel väga ärevaks. «Mul läheb juba päev enne süda pahaks ning tavaliselt tunnen ärevust mitu nädalat jutti,» avaldas ta 2012. aastal.

«Nad peavad mulle kaenla alla kuradi padjakesed panema, sest ma higistan nii palju, et see imbub läbi mu riiete. Esimesed kolm nädalat võtetel ma lihtsalt higistan. See on puhas ärevus ja ma armastan seda,» lisas ta.

2006. aastal sattus Phoenix raskesse autoavariisse, ta sõiduk käis üle katuse ning põrkas veel ühe autoga kokku. Väidetavalt põhjustas õnnetuse piduririke. Näitleja pääses õnnetusest suuremate vigastusteta.

Alates 2016. aastast on ta suhtes näitlejanna Rooney Maraga (34). Nad kohtusid 2012. aastal filmi «Temake» võtetel. Mara mängis filmis Phoenixi eksabikaasat.

Ajakirjale Vanity Fair tunnistas Phoenix 2019. aastal: «Ta on ainuke naine, keda ma olen internetist üles otsinud.»

«Me olime lihtsalt sõbrad, e-posti sõbrad. Ma pole seda kunagi varem teinud. Ma pole kunagi ühtegi naist internetist üles otsinud,» tunnistas ta. Samuti vahendas väljaanne, et Phoenix uskus pikalt, et Mara põlastas teda «Temakese» filmivõtetel, kuid sai alles hiljem teada, et tegelikult oli naine arglik ja oli mehest hoopis sisse võetud.

Joaquin Phoenix ja kihlatu Rooney Mara Oscarite auhinnagalal 2020. aastal. FOTO: REUTERS/Scanpix

2016. aastal kohtusid nad «Mary Magdalene» filmivõtetel taas, kus Mara mängis peaosa. W Magazine vahendab, et enne filmivõtteid olid Mara ja Phoenix kõigest sõbrad, ent pärast filmivõtete lõppu hakkasid nad deitima.

2017. aastal tegid nad oma suhte avalikuks, kui väisasid üheskoos Cannes'i fimifestivali. Samal aastal kinnitas Phoenix väljaandele The New York Times, et nad elavad Maraga koos.

2019. aastal kirjutas Us Weekly, et Mara ja Phoenix on kihlunud. Teadaolevalt pole kumbki näitlejatest varem kihlatud olnud. Phoenix rääkis küll 2014. aastal jutusaates, et ta on kihlunud salapärase joogainstruktoriga, aga juba päev hiljem tunnistas ta, et valetas, kuna tahtis end pisut «põnevamaks» teha.

Mara ja Phoenix on veganid ning seisavad loomade õiguste eest tuliselt. 2020. aastal parima meespeaosatäitja Oscari võitnud Phoenix astus oma tänukõnes välja loomade eest ning kutsus üles inimesi oma elustiili muutma. Loe sellest rohkem SIIT!

Phoenix on ka ühiskonnaaktivist, kes toetab mitmeid heategevus- ja humanitaarabiorganisatsioone. Tänavusel Briti filmi- ja teleauhindade (BAFTA) galal avaldas ta oma sõnavõtus, et filmimaailm peaks olema mitmekesisem.