Palgalõhe Soome moodi: ehitusel abilise või kraanajuhina töötav naine teenib rohkem kui mees

Värskest statistikast selgub, et erafirmad maksid töötajatele keskmiselt 16,3 eurot tunni eest, vahendas Iltalehti. Meeste keskmine töötasu oli 2018. aasta neljandas kvartalis 16,8 eurot tunnis ja naistel 13,8 eurot .

Sooline palgalõhe varieerub Soomes ametite lõikes suuresti. Võrdlusesse võetud saja erineva ameti juures tuli välja, et neist 17 puhul oli naiste palk meeste omast suurem. Viies ametis teenisid aga naised samaväärse töö eest 80 protsenti väiksemat palka.

Sooline palgalõhe kutsealade kategooriates on osaliselt seletatav ametinimetuste ja töökohtadega. Naised domineerivad küll madalapalgalisemate ametite juures ja seal on palgalõhe sageli väike. Näiteks kuuluvad nende ametite hulka kontorite koristajad, telefoninõustajad ja tõlgid.

Nimekirjas on aga ka ameteid, mis üllatavad. Naiste palk on näiteks kas kõrgem või vähemalt samal tasemel meeste omaga kraanajuhtide, puidu- ja saematerjali töötlejate ning bussijuhtide hulgas.

Naisarstid on aga Soomes vähemalt palga osas hinnatumad kui mehed. Naissoost arst teenib tunnis 48,22 eurot ja meesarst 44 eurot . Ka teiste tervishoiuspetsialistide hulgas on sooline palgalõhe naiste kasuks paigast ära. Kui naissoost tervishoiuspetsialist teenib 46,55 eurot tunnis, siis sama tööd tegev mees 44,62 eurot .

Üks suuremaid palgavahesid meeste ja naise võrdluses on ka ehitustööstuses. Kui ehitusel teenib meessoost abitöötaja 13,42 eurot tunnis, siis naised saavad sama töö eest 17,21 eurot .

Ka klienditeenindajate ja kontoritöötajate palgas on sees suured käärid. Kui liigitamata klienditeeninduses teenivad naised 13,36 eurot tunnis, siis meeste keskmine tunnipalk ulatub samal töökohal 11,25 euroni .

Ligi eurone palgavahe on ka seadme- ja masinaoperaatorite seas. Kui naine teenib sel ametikohal 18,56 eurot tunnis, siis mehele makstakse sama töö eest vaid 17,68 eurot tunnis.

Kui võiks arvata, et ka kraanajuhtide palk võiks soolises võtmes olla erinev, siis nii see ei ole. Kui naissoost kraanajuhi keskmine tunnitöötasu on 18,65 eurot, siis mehed teenivad sama töö eest 18,44 eurot.