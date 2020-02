Maailma seksikaim ilmatüdruk kandis rattasõidul nii paljastavat kleiti, et võinuks selle ka koju jätta

29-aastane ilmatüdruk jagas Instagramis pilti, millel poseerib koos peikaga jalgratta seljas. Garcia kallim, keda ta tutvustas avalikkusele alles eelmisel kuul, on endine Ameerika jalgpalli mängija Lewis Howes (36).

Garcia demonstreeris pildil, et särab isegi ratta seljas seksikusega. Nimelt kandis ta täiesti läbipaistvat kleiti, mille all must pesu.