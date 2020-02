Ameeriklanna armus oma vanemasse sugulasse: alguses oli vahekord erakordselt raske

Monica VanHoeki ja Paul Derschani arvates võib armastust leida kõige ootamatust kohtast, kuid ameeriklanna ise ei osanud kunagi arvata, et leiab armastuse enda sugupuu seest.

Colorado osariigist pärit 35-aastane Monica leidis aga pärast oma esimese abielu purunemist lohutust just Pauli juurest. Paul on Monica tädi- või onupoeg ehk naise nõbu ja temast 20 aastat vanem.

Hetkel plaanib Monica ehitusettevõtet juhtiva Pauliga abielluda ja soovib temaga pere luua. Kuigi näib, et nende tulevik on helge, ei ole nende suhe olnud ilma probleemideta.

Hiljuti tunnistas Monica meediaväljaandele Mirror, et esialgu oli tal keeruline Pauliga füüsiliselt lähedane olla ja lisas, et nuttis nende suhte alguses seksi ajal iga kord.

Sugulased Monica ja Paul, kes on kihlatud ja plaanivad luua ühise pere. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«Alguses oli vahekord temaga erakordselt raske – ma tundsin end väga süüdi ja pärast isegi nutsin, sest tundsin ennast nii halvasti ja Paul nuttis ka.»

«Meie suhe oli nii loomulik, kuna meil oli juba alguses sugulastena tihe side. Tegelikult oli seksuaalne lähedus ainus osa, mis tundus sunnituna,» kirjeldas Monica aga lisas, et mõne aja möödudes nende voodielu paranes.

«Möödus umbes kuus kuud, kuni meie seksuaalsuhe muutus tervislikuks ja me ei tundnud, et meie suhe oli verepilastuslik või vale.»

Kuid nende magamistoaga seotud probleemid ei olnud ainsad, millega Monica ja Paul silmitsi on pidanud seisma.

Monica sõnul lõikasid mitmed pereliikmed tema ja Pauli perekonnast välja, olgugi, et Colorado osariigis on nõoga abiellumine seadusega lubatud. «Ehkki koos olla on seaduslik, arvasid mu pereliikmed, et see on vale ja mõistsid meie üle kohut,» lisas Monica.

Monica tunnistas, et alguses oli tal raske Pauliga vahekorras olla, kuna tundis esmalt, et see vale. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«Õnneks on mõned (pereliikmed - toim) alles jäänud ja on lihtsalt õnnelikud, et leidsin kellegi, keda ma tõeliselt armastan ja kes kohtleb mind hästi.»

Paar kihlus 2019. aasta mais ja kavatsevad abielluda selle aasta augustis. Nad plaanivad vaatamata takistustele ka ühist pere luua.

«Kuna Paul on minust vanem ja mul on probleeme viljakusega, alustame kevadel kehavälise viljastamisega (IVF),» kirjeldas Monica, kes soovib, et laps oleks 100% nende oma.

Lõpetuseks tunnistas Monica, et ta proovis algselt oma tundeid Pauli vastu eirata, kuid on nüüd õnnelik, kuna nad on «tugevamad kui tavalised paarid».

«Usun, et sugulasteks olemine on aidanud meil luua kõige edukama, tervema ja õnnelikuma suhte, mis meil üldse olla võiks,» rõhutas Monica, kelle sõnul armastavad nad üksteist kui perena ja abikaasadena.