PÕGENES POLITSEI EEST ⟩ Toyota rallitiimi boss kihutas 149 kilomeetrit tunnis ja sai hiigeltrahvi

Mäkinen ise väidab, et tegi parajasti möödasõitu.

«Tulin just Jaapanist, ja siis juhtus selline rumal lugu, mida ei oleks pidanud juhtuma. Mingil põhjusel tahtsin rekkadest mööda sõita. Oleksin ehk minuti võrra kiiremini kohale jõudnud,» rääkis Mäkinen Iltalehtile.

Liiklusohutuse reegleid rikkunud Mäkinenile määrati trahv 28 päeva töötasu ulatuses. Miljonärile tähendas see kukru kergendamist 37 128 euro võrra. Ühe päeva töötasu määraks hinnati 1326 eurot.

Mäkinen pole trahvi ära maksnud. Ta saatis prokurörile selgituse, milles teatab, et tema sissetulekud on viimase tukudeklaratsiooniga võrreldes oluliselt langenud.

Süüdistaja nõustus Mäkineni selgitusega ning kinnitas päevamääraks 105 eurot. Nüüd on rallimehel tarvis maksta 2940 eurot.

Prokurörile saadetud kirjas andis Mäkinen teada, et teenib kuus umbes 10 000 eurot, mida on Toyota tiimipealiku kohta ilmselgelt vähe. Kui vaadata Mäkineni varasemaid tuludeklaratsioone, siis ilmneb, et aastal 2017. teenis mees 1,7 miljonit eurot ning aasta hiljem 1,3 miljonit.