Eesti abielupaar jõudis kolme kuuga partnerite vahetamiseni: suhe on suhe ja seks on seks

Soomes Vantaa linnas elavad Oliver ja Kadri Press rääkisid Yle ajakirjanikule, et on koos olnud ligi kuus aastat. Kuna nende varasemates suhetes on olnud partnerite petmist, otsustasid nad üsna kiirelt svingerluse kasuks.

«Me ei istuks praegu siin koos, kui me poleks otsustanud oma seksuaalelu avatuna hoida,» rääkis Oliver Soome ringhäälingule. Kuna mõlemad peavad ennast seksuaalselt väga aktiivseks, ei tahtnud kumbki monogaamset suhet ega abielu.

Kadri meenutas, et ütles esialgu Oliverile, et svingerlus võiks tulla kõne alla, kui paar on viis aastat koos olnud. Tegelikult läksid asjad aga palju kiiremini ning selleni jõuti kolme kuuga.

Kadri ja Oliver Press on olnud koos kuus aastat. FOTO: Erakogu

Svingimine aitab rutiinset suhet vürtsitada

Kuigi üldiselt pannakse seks, armastus ja paarisuhted ühte patta ning suhtevälist seksi peetakse petmiseks, on svingerlus ehk seksuaalpartnerite vahetamine populaarsust koguv elustiil. Täpset statistikat selle kohta Soomes pole, ent sekspood Kaalimato tegi mõni aasta tagasi küsitluse, millest selgus, et kaks protsenti vastanutest on svingerdamist proovinud.

Oliveri arvates on seksuaalne vabameelsus ja sellega seonduv svingerite kultuur pead tõstmas, eriti noorte seas. Svingerdamine ei pea rangelt olema kahe abielupaari vahel: mõned paarid otsivad voodisse kolmandat, mõni tahab grupiseksis osaleda.

Presside jaoks on svingerlus pigem elustiil kui hobi ning seksuaalne vabadus tugevdab nende suhet. «Suhe püsib värske ja mitmekesisena, kui sellest ei saa igav rutiin,» rääkis Kadri Soome meediale. Pressid käivad sageli svingerite üritustel nii Soomes kui mujal ning korraldavad selliseid üritusi ka ise.

Oliver ütles Elu24-le, et Eesti ja Soome vabameelse elustiili populaarsuse vahe on märgatav. «Raske küll öelda, et millest see täpselt tingitud on, kuid pakun, et suurim põhjus on, et Eesti oli aastaid läänemaailmast ära lõigatud. Õnneks on meil täna vabad käed ja inimesed võivad liikuda ning suhelda täpselt seal ning nende inimestega kellega soovivad,» rääkis mees.

Partnereid vahetades on oht armuda – tõde või mitte?

Kuidas aga suhet ja armastust kaitsta, kui pidevalt seksipartnereid vahetada? Oliver ja Kadri on teineteise tahtejõus kindlad ning teevad vahet seksil ja emotsionaalsel seksil. «Kuigi oleme kohanud imetoredaid ja kauneid inimesi, ei mõtle me kunagi, et sellest tekiks emotsionaalne suhe. See variant on välistatud. Suhe on suhe ja seks on seks,» rääkis Oliver.

Tähtis on piirid ja reeglid paika panna, nõnda saab vähendada ka võimalust teistesse armuda. Teiste seksipartneritega suheldakse alati ühiselt, mitte eraldi – mängitakse n-ö avatud kaartidega.

Oliver ja Kadri osalevad svingerite üritustel nii Soomes kui mujal ning korraldavad neid ka ise. FOTO: Erakogu