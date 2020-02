«Videviku» staar kaotas sündimata tütre

Lutz ja tema abikaasa Brittany jagasid sotsiaalmeedias mustvalget pilti, kus naine oma beebikõhtu hoiab. Rasedus katkes kuuendal kuul ning Lutz kirjutas Instagramis, et on kogu teekonna üle tänulik. «Viimane nädal on olnud kui emotsionaalsed Ameerika mäed,» kirjutas 34-aastane filminäitleja ja nimetas oma abikaasat imenaiseks.

Sama pilti jaganud Brittany kirjutas, et tal oli au ja rõõm olla kuus kuud pisitütre ema. «Ma andsin endast parima ning oli suur rõõm näha sinu armast näokest sellel ekraanil ning tunda su pisikest põtkimist. Ma ei tea, miks nii läks, aga osa minust leiab rahu teadmisest, et sa ei pidanud kunagi kannatama ega tundma südamevalu,» kirjutas naine.

Brittany lisas, et ei ole valmis veel juhtunust rääkima ega tea, kas see üldse kunagi juhtub. «Aga ma olen väga tänulik kõige imelisemale mehele, kes on terve aja mulle toeks olnud,» kirjutas naine ning tänas ka peret, sõpru, arste ja veredoonoreid. «Teiesuguste inimesteta mind siin poleks,» vihjas naine, et tema elu päästmiseks läks vaja veredoonorite abi.