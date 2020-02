Eesti Laulu kaunis uustulnuk lubab: ma ei hakka endast Eesti rahvale teist kuvandit looma

Spordiklubi treenerina töötav Janet rõõmustas ühismeedias, et tema elu on «täielik õnnistus». «Ma olen terve kui purikas, mul on suur-suur armastav perekond, Eesti Laul on ligi nädala aja pärast ning isegi, kui mõned asjad on veel tegemisel ja proovid on veel poole peal, siis mul ei ole ammu ühe esinemise pärast nii suurt rahu olnud südames,» kirjutas lauljatar.

Janet lubas, et ei hakka teleekraanidel ega intervjuudes kedagi teist kehastama, vaid on täpselt selline nagu päriseluski. «Ma mõtlesin selle peale ja pigem olen kohe see Janet Eesti rahvale ega hakka endast looma teist kuvandit,» kirjutas lauljatar. Ta lisas, et kehvem variant oleks see, kui keegi pärast Eesti Laulu avastaks, et tegelikult on Janet hoopis teistsugune inimene.

«See, keda te Eesti Laulu laval näete, ongi Janet, ning see, kes intervjuusid annab, ongi täpselt sama Janet, kes kaameraväliselt elab,» teatas ta. Vaid ühe erandiga: «Okei, minu tulevane abikaasa näeb mind kodus vahepeal kõige nõrgematel hetkedel ja see peabki nii olema, aga üleüldiselt ma olengi täpselt see, kes ma südames Eesti rahvale tahan olla. Vahetu ja hea südamega,» lisas lauljatar.