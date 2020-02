Kirk Douglase surmaga ujus päevavalgele võigas lugu minevikust

Kui mõne kuulsuse nimi sotsiaalmeedias n-ö trendima hakkab (ehk seda kasutatakse hüppeliselt palju), tähendab see sageli, et staar on surnud. Nii on ka Natalie Woodiga... ainult selle vahega, et tema on surnud juba 1981. aastast saati.

43-aastaselt hukkunud Wood sai nüüd taas tähelepanu, kuna eile teatati filmilegendi Kirk Douglase surmast. Kahjuks pole asi selles, et sotsiaalmeedias jagatakse nende toredaid ühiseid mälestusi – kaht näitlejat seob hoopis võikam lugu.

Nimelt on aastaid ringelnud süüdistus, et Douglas vägistas Woodi, kui too oli vaid 16-aastane tüdruk. Süüdistus sai esmalt tähelepanu aastaid pärast Woodi surma, 2012. aastal, kui selles kirjutati veebiväljaandes Gawker. Väidetavalt rääkis juhtunust tuntud näitleja Robert Downey jr.

Kirk Douglas. FOTO: PA images/Scanpix

Teadaoleva info kohaselt leidis juhtum aset 1954. aasta kevadel, kui Douglas kutsus Woodi enda hotellituppa prooviesinemisele. Woodi ema sõidutas tüdruku kohale ja ootas autos. Kui tüdruk tuppa jõudis, olevat toona hilistes kolmekümnendates Douglas öelnud, et talle meeldivad noored tüdrukud.

Seejärel olevat Douglas tõuganud tüdruku voodile ning teda mitme tunni vältel vägistanud ja löönud. Kui vägistamine lõppes, ütles filmistaar väidetavalt Woodile, et kui ta sellest kunagi kellelegi räägib, on see viimane asi, mida ta elus teeb.

Väidetavalt oli vägistamisepisood nii vägivaldne, et Wood pidi verejooksu tõttu haiglasse minema. Noore näitlejanna ema ei tahtnud juhtunu kohta politseisse avaldust teha, kuna kartis, et see nurjab tüdruku filmikarjääri. Douglas oli toona üks Hollywoodi tähtsamaid nimesid.

Pärast juhtunut käis Wood pikalt teraapias ning sõprade väitel tundis end alati kehvasti, kui Kirk Douglase nime mainiti.

2018. aastal kinnitas vägistamisjutte ka Natalie Woodi õde Lana Wood, kuid jättis mainimata Douglase nime. Ta ütles vaid, et vägistaja oli Woodist kaks korda vanem Hollywoodi näitleja, vahendas The New York Times.

Douglas ei kommenteerinud oma eluajal vägistamiskõlakaid, kuid on intervjuudes tunnistanud, et oli naistemees ja alkohoolik.

Wood tegi juhtunu järel edukalt filmikarjääri ning osales menukites «Põhjuseta mässaja» («Rebel Without a Cause») ja «West Side'i lugu», kus kehastas Maria rolli. Tema elu sai aga traagilise lõpu 1981. aastal, kui ta seniteadmata põhjustel uppus.

Natalie Wood ja abikaasa Robert Wagner. FOTO: Ronald Grant Archive/Scanpix

USA politsei uurib seni, mis juhtus 1981. aasta novembris, kui Wood, tema abikaasa Robert Wagner ja nende sõber Christopher Walken olid jahil, millega seilasid California vetes. Esialgu peeti naise salapärast uppumist õnnetuseks, kuid 2011. aastal avati juurdlus uuesti.