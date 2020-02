Kes on Katrin Lusti salapärane kihlatu?

Kuigi mees on suhtes ühe Eesti kõige skandaalsema telesaatejuhiga, soovib Kilk hoida siiski ka edaspidi madalat profiili. Sama arvab ka Lust, kes leidis toona, et see on ebaõiglane, kui inimene hakkab avaliku elu tegelasega suhtlema ja saab ka ise selle tagajärjel vastu enda tahtmist tuntuks.

Kuigi nüüdseks on teada, et Lust on kihlunud, ei ole ta ise kinnitanud, et õnnelik väljavalitu just Kilk on. Telesaatejuhi sotsiaalmeediast leiab aga hulga viiteid mehele: Kilk on 2018. aastast saati märgitud paljudele Lusti piltidele, samuti hiljutistele reisifotodele.