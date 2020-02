Hiinlased on marus: kui kaua te tahtsite koroonaviiruse eest hoiatanud arsti surma varjata?

Briti meedia teatel hoiatas Hiina arst Li Wenliang varem nii kolleege kui võime, et levimas on SARSi ehk raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi sarnane haigus, millega nakatumine on kiire.

Politsei arreteeris 34-aastase Li, keda süüdistati valeinfo levitamises ja paanika tekitamises ning ta pidi allkirjastama dokumendi, et võtab oma sõnad tagasi.

Hiina võimud ei kuulanud arsti hoiatust arvates, et kümmekond haigusjuhtumit ei ole veel epideemia.

Silmaarst Li jätkas oma igapäevatööd ja võttis vastu patsiente, saades lõpuks ühelt oma patsiendilt nakkuse.

Li pandi Wuhani keskhaiglasse, kus ta 6. veebruaril suri. Li´l on naine ja laps, kes nakkust ei saanud.

Hiina Wuhani keskhaigla töötajad mälestavad koroonaviiruse tõttu surnud arsti Li Wenliangi FOTO: STR/AFP/Scanpix

Hiinlased peavad Li´d kangelaseks, kuid süüdistavad võime, et nad üritasid selle arsti surma varjata.

Wuhani haigla teatas, et koroonaviiruse nakkuse saanud arst Li suri, kuid siis sekkusid Hiina keskvõimud, kes teatasid, et Li seisund on kriitiline, kuid ta on elus.

Rahvusvahelises meedias levis Li kohta erinev info.

Lõpuks Wuhani keskhaigla kinnitas, et Li suri koroonaviiruse tagajärjel.

Li surm tekitas hiinlastes viha, kuna nende sõnul üritasid võimud vilepuhujast arsti surma varjata.

Hiina sotsiaalmeedias, kaasa arvatud mikroblogis Weibos kommenteeritakse, et võimud on arvatavalt haiguspuhangu algusest rahvale valetanud ning surnuid ja nakatunuid on ametlikest andmetest märgatavalt rohkem.

Suur osa hiinlastest nõuab, et Wuhani linna juhid vabandaksid arst Li Wengliangi ees postuumselt.

Hiina tsensorid sekkusid kiiresti ja enamik Li Wenliangi puudutavatest kirjutistest kustutati.

Hiinlaste silmis on Li kangelane, kuna ta hoiatas uue haiguse eest varakult.

«Võimud varjasid tõde, kuna see oleks neid halvas valguses näidanud. Kui kaua võimuesindajad veel koroonaviiruse kohta valetavad?» oli üks kommentaaridest.

Uus koroonaviirus hakkas Hiinas Hubei provintsis Wuhanis Hiina võimude andmetel levima möödunud aasta detsembris, skeptikute arvates juba oktoobris.

Nüüd on selle haiguse tagajärjel Hiinas surnud üle 650 inimese ja üle 30 000 on nakatunud.