Diplomaadid on šokis: USA saatkonnas Indias vägistati väidetavalt 5-aastane tüdruk

New Delhi politsei asejuhi Eish Singhali sõnul mängis tüdruk 1. veebruaril saatkonna teenindava personali eluruumide juures aias, kui sinna tuli mees, kes ta enda juurde meelitas ja vägistas, teatab cnn.com. Väike tüdruk on USA saatkonnas majapidajana töötava kohaliku naise tütar.

Tüdruku pere teatas kahtlasest mehest politseile. Ilmnes, et tegu oli 25-aastase mehega, kelle politsei vahistas ja kellele esitati süüdistus vägistamises. «Näitasime tüdrukule kinnivõetut ja laps ütles, et see mees tegi talle haiget,» lisas Singhal.

Juhtunu ehmatas USA saatkonna töötajaid, kelle sõnul on nad loost väga häiritud. Saatkonna pressiesindaja teatel teevad nad juhtumi uurmisel politseiga koostööd.

Politsei käivitas uurimise, kuid veel ei ole selge, millal vahi alla võetud mees peab kohtu ette astuma.

Indias on viimasel 10 aastal olnud vägistamiselaine, millele võimud on üritanud piiri panna. Riik viis vägistamist puudutavatesse seadustesse sisse muudatusi pärast 2012. aastal New Delhis toimunud grupivägistamist.

Muudatusena pikendati näiteks vägistamise eest vangalkaristust ning alla 12-aastaste laste vägistamise puhul saab kohus määrata surmanuhtluse.