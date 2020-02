Jaapani karantiinilaeval on veel koroonaviirusesse nakatunuid ja abivahendeid napib

Seni on rohkem kui 3700 reisija ja meeskonnaliikmega Diamond Princessi pardal tehtud koroonaviiruse test 270 inimesele ning haigestunuid on üle 60, kellest osad on juba viidud Yokohama haiglatesse, teatab yle.fi.

Alates selle nädala esmaspäevast, 3. veebruarist on laev kahenädalases karantiinis, kuid karantiin võib kesta ka pikemalt.

Kruiisilaev Diamond Princess on karantiinis Yokohama sadama Daikoku kai ääres. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters/Scanpix

Diamond Princessi reisijad annavad avalikkusele erinevate sõnumitega märku, et neil on hakanud eluks vajalikku, kaasa arvatud ravimeid nappima. Reisijad peavad olema oma kajutis, meeskonnaliiked toovad neile süüa ja juua. Yokohama kiirabiarstid uurivad regulaarselt karantiinis olijate tervist.

Kaitserõivastes kiirabiarstid suundumas Yokohamas koroonaviiruse tõttu karantiinis olevale kruiisilaevale Diamond Princess. FOTO: KAZUHIRO NOGI/AFP/Scanpix

Koroonaviiruse tõttu on karantiinis veel teine kruiisilaev, mis on Hongkongi Kai Taki kruiisisadamas. Laeval World Dream on üle 1800 reisija ja meeskonnaliikme, kelle seas on seni kolmel inimesel diagnoositud koroonaviirus.

Hiinas Hubei provintsis Wuhanis möödunud aasta detsembris alguse saanud uue koroonaviiruse puhangus on nüüd surnud üle 600 inimese ja nakatunuid üle 30 000.

Uus koroonaviirus võttis elu ka arst Li Wengliangilt, kes teatas esimesena avalikult, et tekkinud on ohtliku haiguse puhang. Ta vahistati paanika tekitamise eest ja ta pidi politseis andma allkirja, et võtab oma sõnad tagasi. Sellest hoolimata inimeste haigestumised jätkusid ning Hiina võimud olid sunnitud mullu 31. detsembril teatama, et levib uus koroonaviirus, millele ei ole veel vaktsiini.

Hiina arst Li haigestus ka ise koroonaviirusesse ja rahvusvahelise meedia andmetel suri 6. veebruaril.

Lisaks Hiinale on koroonaviirusesse nakatunuid veel umbes 30 riigis.

Hiina üritab haiguse levimist takistada linnade karantiini panemise, hingamisteid kaitsvate maskide kandmise nõudmise, reisikeelu ja suurlinnades õhku puistatavate desinfitseerivate ainetega.

Mitme riigi viroloogid tegelevad uuele koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamisega.