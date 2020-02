Jan Uuspõld fetišitest rääkides: ma üht-teist ikka proovinud

«Esimest korda elu jooksul juhtus, just filmi puhul, et üks duubel läks nässu, kuna operaator ei suutnud edasi filmida, [...] hakkas häälega naerma,» kirjeldas Uuspõld ja lisas, et keel ei olnud filmiplatsil huumorile barjääriks.

Kas ja mis on Uuspõllu tegelaskuju salafantaasia, seda näitleja ei avaldanud. Saatejuht Robert Rool tahtis aga teada, kas Uuspõllul on ka endal magamistoas mõni fetiš.

«Noh, ma olen proovinud, elu aeg, et vanur vaataks pealt, kui ma oma eesti keele õpetajaga,» alustas Uuspõld tõsiselt, kuid lisas kiiruga, et tegu oli muidugi naljaga.

«Ma loodan, et tuleb see «kirss tordile» elu sügisel,» kostis näitleja.

Menufilmi «Svingerid» tegijate uus suhtekomöödia «Asjad, millest me ei räägi» jõuab kinodesse 6. märtsil ja selle meeleolukat treilerit näed SIIT. Uuspõld tõdes, et vaatajatele pakub see film huvi, kuna seal näeb just seda, mida näiteks hommikusöögi lauas väga ei arutata.