WHO tegi avalduse: koroonaviiruse peatamiseks on meil vaja 675 miljonit dollarit

WHO pressikonverentsil avaldati, et täna kell 18.00 Genfi aja järgi on Hiinas 28 060 kinnitatud koroonaviiruse juhtumit ja 564 surma. Väljaspool Hiinat on 24 riigis 225 juhtumit ja üks surm.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) koroonaviiruse teemaline pressikonverents 6. veebruaril 2020. Keskel WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Küsimusele, kas maailm jõudis haiguspuhangu kõrgpunkti, ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Praegu on liiga vara ennustada numbreid, ehkki oleme rahul, et on esimene päev, mil Hiinas teatatud kinnitatud juhtumite üldarv on langenud.»