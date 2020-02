INTERVJUU ⟩ Elukunstnik Sposato on tagasi Eestis, et teha kino ja kui veab, siis eestlannaga laps saada!

«​Kui terve riik sind vihkab, siis peab olema selleks põhjus. Ma oleksin võinud öelda, et probleem on nendes, kuid tegelikult vaatasin endale näkku ja mõistsin, et asi on minus.»

Sposato kinnitab, et on pöörase aja ja ärevust tekitanud elustiili seljataha jätnud. «Olen kümne aasta taguse ajaga võrreldes erinev inimene,» räägib ta alustuseks. «Oluline on tunnistada oma viga ja vabandada. Tavaliselt antakse siis andeks,» avaldab Sposato, kes usub, et Eesti inimesed on talle tema patud andestanud.

Mehe tõi Eestisse tagasi äri. «Mu sõbrad avavad uusi filmistuudioid, oleme äripartneriga filmiprodutsendid,» räägib mees, kes on alal uus ning alles õpib protsessi. «Kus on uut, seal on Giovanni Sposato kohal,» ütleb ta naljatades.

Sposatot on alati seostatud kirglike suhetega ja ta teab, et teda on tembeldatud naistemeheks». See olevat nüüd minevik. «Tundsin, et mul on nüüd aeg rahulikumat elu elada, tehes seda näiteks koos eestlannast abikaasaga,» avaldab veel vallaline Sposato. «Olen kade meestele, kellel ei ole hiilgavat karjääri ega palju raha, kuid neil on lapsed.»

Mul on sõpru, kes abiellusid väga noorena ja said lapsed. Nüüd on neil keskea kriis, nad otsivad ennast. On neid, kes ostsid sportauto, et end taas noorena tunda. Nad on lahutanud ja neil on 20-aastased kallimad. See on hull elu, mida ma endale ei tahaks.

«Armastan Eestit, siis on mõnus õhkkond, olen oma südamest juba natuke eestlane,» tunnistab ärimees ja lisab, et ei ole siin tagasi ainult selleks, et leida eestlannast naine, kuid kui see juhtub, siis ju peab nii minema.

Sposato ütleb, et õige naise leidmine on keeruline. «Inimesed peavad üksteist tundma õppima, midagi ei sünni üleöö,» teab ta. «Kui suhe toimib, on lihtne olla õnnelik paar. Kui aga on raske aeg, tuleb abikaasa varjatud pool esile.»

Värvika minevikuga mehe jaoks on abielu oluline ja tõsine asi, kuigi ta ei eita, et oli nooremas eas playboy.

«Kahekümnendates uskusin, et olen «kuum kutt», täna tagasi vaadates ei näe ma selles midagi lõbusat,» pole mees mineviku pärast üleliia uhke. «Olen teatud vanuses nüüd, mulle ei meeldi enam väljas käia ja naistega flirtida. Praegu tahaksin olla pühendunud ja hea abikaasa, ühe naise mees, kui tuleb vaid õige naine.»

Olen nüüd vanemana enda elule tagasi vaadanud ja saanud aru, milline rumal ja ennasttäis jõmpsikas ma olin.