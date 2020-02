Sõbrapäeva kingitused: kvaliteetsed graveringuga personaliseeritud nahktooted

Elegantsed nahkaksessuaarid on suurepärased sõbrapäeva kingitused nii meestele kui naistele. Tegemist on praktiliste igapäevaste toodetega, mida igaühel tarvis läheb – ent Von Baeri tooted muudab eriliseks see, et lisaks praktilisusele, pakatavad need argipäevasest luksusest. Need on ilusad, vastupidavad, mugavad ning mahukad. Seesugused aksessuaarid annavad kandja välimusele veel viimase lihvi.

Kui soovid muuta Von Baerist soetatud kingi veelgi erilisemaks, on hea idee lasta sellele midagi graveerida: näiteks nimi, initsiaalid, oluline tsitaat, logo või midagi muud, mis muudab kingituse ainukordseks. Graveeringuga isikupärastatud kink on veelgi saajale tähendusrikkam ja südamelähedasem. Kui soovid kingitusele veelgi tähenduslikumat graveeringut, saad selle lausa oma käega Von Baeri poes Rotermanni kvartalis luua.

FOTO: Von Baer OÜ

Kõik väiksemad Von Baeri e-poest või Rotermanni kvartalis asuvast poest ostetud nahkaksessuaarid on juba originaalsesse kinkekarpi ja -kotti pakitud ning on kohe üleandmiseks valmis.

Von Baeri tooted on disainitud lihtsa nägemuse järgi: stiili ja kvaliteedi kõrval on sama olulised ka toote funktsionaalsus ja praktilisus. Von Baeri tooted valmistatakse selleks, et silmailu pakkumise kõrval teeniksid nad ka vastupidavalt oma omanikku ning muudaksid tolle elu mugavamaks ja mõnusamaks.

Kas otsid mõnele kallile inimesele parasjagu ideaalset sõbrapäevakingitust? Allpool toome ära mõned head kingid meestele ja naistele.

Hea kingitus mehele:

Meeste rahakott. Šikk ja praktiline Von Baeri rahakott on midagi enamat kui tavaline rahatasku. Rahakoti kvaliteetsest veisenahast ja hoolikalt valmistatud metallist detailidest õhkub kvaliteeti ja stiili, täites selle igapäevased kasutushetked uhkuse ja rahulolutundega. Rahakott on klassikaline sõbrapäeva kink mehele, millega paned alati täppi.

FOTO: Von Baer OÜ

Nahast püksirihm. Noobel püksirihm on iseenesest lihtne aksessuaar, mis peab iga enesest lugupidaval mehel kapis leiduma. Von Baeri püksirihmad on saadaval nii messingist kui ka roostevabast terasest pandlaga ning need muudavad su sõbra välimuse kordades stiilsemaks.

FOTO: Von Baer OÜ

Nahast reisikott. Reisida stiilselt, maitsekalt ja, mis peamine, mugavalt – muidugi soovib su sõber seda! Kvaliteetne Von Baeri reisikott aitab kõik reisil vajaminevad asjad lahedalt ära mahutada, hästi ära organiseerida ning on samal ajal kandjale mugav kasutada. Peale selle on kotil veel eraldi sülearvutitasku, et tagada rüperaalile ekstra kaitse.

FOTO: Von Baer OÜ

Arvutikott. Stiilne arvutikott on kindlasti väga hea kink sõbrale, kes kannab tihti oma sülearvutit endaga kaasas. Nagu teisedki Von Baeri kotid, on arvutikott hea ja mahukas ning seal leiavad arvuti kõrval veel ruumi ka dokumendid, laadija, rahakott ja mobiil.

FOTO: Von Baer OÜ

FOTO: Von Baer OÜ

Hea kingitus naisele:

Naiste rahakott. Nagu meestegi puhul, on naiste rahakotid klassikalised sõbrapäevakingitused, mille üle su sõbrannal siiralt hea meel on. Elegantsed käsitööna valminud veisenahast rahakotid on maitsekad ja mahukad ning kõnelevad tugevalt kasutaja stiiliteadlikkusest. Tegu on praktilise kingitusega, mis leiab kahtlemata igapäevast kasutust – mis tähendab ka seda, et seisad kasutajal kindlalt meelest.

FOTO: Von Baer OÜ