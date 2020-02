Pressinõukogu otsus: Elu24 rikkus head ajakirjandustava

Artikkel räägib sellest, et Laura Kõrgemäe avaldas oma sotsiaalmeedia postituses rõõmu, et TV3 uudiste toimetuses töötanud Keili Sükijainen on viimaks oma karistuse saanud.

Laura Kõrgemäe kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole kirjutanud oma sotsiaalmeedia kontol, et viitas oma lausega kellegi suunas. Kaebaja märkis, et ajakirjanik arvas ja mõtles välja, justkui oleks kedagi konkreetset silmas peetud. Kaebaja ei ole rahul, et temalt ei küsitud luba postituse avaldamiseks ega ka kommentaari. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Elu24 lubas artikli maha võtta, kuid ei teinud seda.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et Laura Kõrgemäe on avaliku elu tegelane, kes esitas oma sõnumi sotsiaalmeediasse päeval, mil selgus, et Keili Sükijainen on TV3-st tülide tõttu lahkunud. Elus24 märkis, et sõnum oli kontekstis, millele viitasid ka kaebaja sõbrad kommentaaridena loo all. Elu24 märkis, et võttis loo maha.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja oma sotsiaalmeedia postituses öelnud, et see on seotud Keili Sükijaineniga ning ka artikkel ei tõenda, et postitus on Keili Sükijaineniga seotud. Seega ei põhine antud lugu tõenditega tagatud faktilisel infol ja tegemist on Elu24 oletusega.