Hollywoodi filmilegend Kirk Douglas suri 103-aastasena

Kirk Douglas oli üks viimaseid elavaid Hollywoodi kuldajastu filmitähti, kes võlus oma hea välimuse ja karismaatilususega astus üles sellistes kuulsates vilmides nagu «Lust for Life», «Spartacus» ja «Glory Paths of Glory», vahendas New York Times.

Postituse lõpetas Michael Douglas sõnadega: «Las ma lõpetan sõnadega, mille laususin talle tema viimasel sünnipäeval, mis on igavesti tõde. Isa - ma armastan sind nii väga ja olen nii uhke, et olen sinu poeg.».

Kirk Douglas sündis 1916. aastal New Yorgi osariigis Amsterdamis. Tema sünninimi oli Issur Danielovitch . Ta on valgevene päritolu juut. Tema vanemad olid kolinud Gomelist (tollal Venemaa, tänapäeval Valgevene) USA-sse 1912. aastal.

1952. aastal mängis ta peaosa filmis «The Bad and the Beautiful» («Halb ja ilus»). See räägib filmiprodutsendist, kes teeb edukaid filme, aga muudab oma vaenlasteks kõik, kellega koos töötab. See pälvis viis Oscarit ja on kõigi aegade enim Oscareid pälvinud film nendest, mis pole saanud parima filmi Oscarit. Douglas meespeaosatäitja kategoorias oli ainus, kes nimetati selle filmi eest Oscari kandidaadiks ega saanud seda.