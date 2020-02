Simple Sessioni juubeliprogrammi käivitab Visit Estonia «eestipärane» võistlus Balti Jaamas

Kuigi Simple Sessioni võistlused saavad ametliku stardi laupäeval kell 11 rulatajate kvalifikatsioonvõistlustega, siis juba neljapäeval õhtul kell 17 oodatakse kõiki rulatamise ja BMXi fänne Balti Jaama Paviljoni, kus toimuvad Tallinna kohale lennanud maailma parimate ekstreemsportlaste osalusel «Visit Estonia Best Trick» ning «Game of E.E.S.T.I»​ erivõistlused.

«Game of E.E.S.T.I» on ekstreemspordipärane versioon legendaarsest trikimängust «Viis miinust» (rulas ja BMXis rahvusvaheliselt tuntud kui S.K.A.T.E. ja B.I.K.E.): üks võistleja teeb triki ette ning teised peavad selle järgi tegema. Viie ebaõnnestumise korral on mängija mängust väljas. Teine mäng on – nagu nimigi ütleb – parima triki võistlus, mille raames saavad võitlejad näidata spetsiaalselt sündmuseks ehitatud Visit Estonia obstaaklil oma võimeid ning selgitatakse välja parima triki autor.

Balta Session rulavõistlus Balti Jaamas FOTO: Kris Süld

Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnul on küll viimased kolm aastat koos Visit Estoniaga korraldatud rulatajate ja ratturite vahelist jäähokimatši, ent sel aastal otsustati läheneda teisiti ning tuuakse sportlased linnarahvale «koju kätte.» Kalmre sõnul on sündmuse eesmärgiks eelkõige näidata tallinlastele, mida kõike on võimalik rulade ja trikiratastega teha. «Täname väga Visit Estoniat, kes alati meie pööraste mõtetega kaasa tuleb ning ka sel aastal koos meiega Eesti ekstreemspordile hoogu lükkab,» kiitis Kalmre.

Et festival tähistab juba 20. juubelit, siis on võistlust saatmas teisigi erisündmusi. Reede, 7. veebruari õhtul kell 21 esilinastub Apollo Kino Solarises Maria Reinupi loodud Simple Sessionist rääkiv dokumentaalfilm «Elu on vaid üks sõit», Tallinna lendab kohale ja näitab oma oskusi kendama-meister Bonz Altron ning juba homme stardib esmaspöäeva varahommikuni kestev 20. juubeli klubiprogramm.