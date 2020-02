Rohkem kui 7000 aasta vanune kaev on maailma vanim säilinud puitehitis

Peška ja ta kolleegid kasutasid puude aastarõngaste dateeringut, et saada teada, kui vana on kaev, mille suurus on 80 sentimeetrit × 80 sentimeetrit × 140 sentimeetrit.

Arheoloogid panid tähele, et selle kaevu üks laudadest näeb uuem välja kui ülejäänud konstruktsioon. Ilmnes, et see pärines puust, mis langetati ajavahemikul 5241 – 5224 eKr. See laud näitab, et kaevu oli parandatud.