Reisija leidis lennuki tualetist David Cameroni turvamehe relva

Üks reisijatest, 33-aastane ärimees, ütles ajalehele The Sun: «Minu lähedal istunud mehega leidis aset tõeline tohuvapohu. Ta ütles, et leidis tualettruumist püstoli. Mõni minut hiljem astus kapten meie sektsiooni ja kinnitas, et on leitud relv - see ehmatas kõiki korralikult,» rääkis 33-aastane lennukis viibinud ärimees The Sunile.