Amazoni miljardäri Jeff Bezose kallima vend andis ta kohtusse

«Michael on mu vanem vend. Ta jagas salaja minu eraelulist infot väljaandele National Enquirer. See on reetmine, mida ei saa andestada. Minu pere kannatab selle mõttetu kohtusse minemise tõttu,» teatas Lauren Sanchez.

Bezose erauurija Gavin de Beckeri sõnul oli Michael Sanchez nende inimeste seas, keda kahtlustati Bezose eraeluliste fotode ja sõnumite lekitamises. The Wall Street Journal kirjutas, et New Yorgi prokuröridel on andmed, et Michael Sanchez lekitas Bezose eraelulist infot National Enqurerile.