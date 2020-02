Veeda valentinipäev maitsva toidu ja mõnusa muusikaga

Põhjala Catering toitlustab peamiselt suuri galasid ja konverentse, kuid toitlustaja püsikliendid on juba ammu vihjanud, et ootavad Põhjala Cateringi oma restorani. „Restorani me hetkel avamas ei ole, kuid klientide soovist ja huvist tulenevalt otsustasime korraldada valentinipäeva raames 14.02 ühe avaliku õhtusöögi, kus külalistel võimalik nautida meie peakoka poolt loodud viiekäigulist menüüd,“ kommenteerib Põhjala Cateringi asutaja Marie Lakspere.