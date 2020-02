TikToki video postitanud neiu viidi haiglasse, sest ta suhu jäi kinni ... suupill

«Ma tegin just midagi halba,» laulis Bill Wurtz, kui Mollie oma suuri ehmunud silmi ekraanil näitas. «Ma kahetsen seda,» teatas järgmine viisijupp. «Ja te mõtlete, mis see on,» laulis Wurts ning nende sõnade peale teatas Molly kätt oma suu eest võttes, et toppis terve suupilli endale suhu ega saa seda enam suust välja.

Klipid, milles kostab Bill Wurtzi lugu «I Just Did a Bad Thing», hakaksid kiiresti levima, ning seda on vaadatud juba üle 1,7 miljoni korra ning kümned tuhanded inimesed on seda kommenteerinud.

Üks kasutaja kommenteeris: «Olen selle üle juba pikemat aega naernud.»

«RASKE SUUPILLIHINGAMINE!» kirjutas teine.

«Hahahahaha kujutage ette, et proovite arstidega rääkida ja kõik mis teie suust kostub on suupilli kõla,» kirjutas kolmas.

Mollie sõnul juhtus kõik ajal, mil ta proovis oma väikest nõbu lõbustada, kuid üks asi viis teiseni ja suupill jäi neiule hoopis suhu kinni.

«Iga kord, kui ma paanikas olles tugevalt välja hingasin tekitas see häält.»

Ja ta ei saanud tõesti suupilli enam ise oma suust välja.

«30 minuti pärast juhtunut oli valus, kuid siis tekkis tuimus,» selgitas neiu.

«Ausalt, see on looduse ime, kuidas see sisse läks.»

Mollie kartis alguses selle pärast, mida tema ema ütleb, kuid pärast emale murega lähenemist sai ta aru, et ema ei olnud pahane vaid pigem üllatunud, kuidas tal on õnnestunud kasvatada selline veider laps.

Ema viis Mollie haiglasse, kus ta suunati hambaarsti juurde, kellel õnnestus spetsiaalse suud lahti hoidva vahendi abil suupill neiu suust kätte saada.