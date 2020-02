Telesarja «Beverly Hills 90210» staaril on viimase staadiumi rinnavähk

Näitlejanna Shannen Doherty tõdes teisipäeval ABC News intervjuus, et tal on nüüd 4. staadiumi rinnavähk.

«See tuleks paari päeva või nädala jooksul välja, et mul on 4. etapp,» põhjendas Doherty otsust haigusest rääkida.

«Nii et mu vähk tuli tagasi ja sellepärast olengi siin.»

Dohertyl diagnoositi esmalt rinnavähk 2015. aastal. «Beverly Hills 90210» staar teatas 2017. aastal, et tema rinnavähk on taandumas.

Näitleja Shannen Doherty aasta pärast oma esimest rinnavähi diagnoosi. FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Doherty tunnistas, et ta on juba enam kui aasta on vaikselt vähiga võidelnud ning jätkas ka tööga tegeledes «Beverly Hills 90210» põhjal valmiva sarjaga «BH90210».

Samal ajal, kui Doherty võitles privaatselt oma vähiga, suri 2019. aastal naise «Beverly Hills 90210» kaasnäitleja Luke Perry.

«See oli väga kummaline, et ajal mil mina sain diagnoosi, läks kõigepealt keegi, kes näis olevat terve,» rääkis naine Perry surmast. «See oli tõesti šokeeriv ja seda, mida ma tema austamiseks võin teha, oli just selle saate («BH90210» - toim) tegemine. Ma pole ikka veel oma arvates piisavalt teinud,» nentis Doherty kurvastusega.

«Meie elu ei lõpe selle hetkega, kui me selle diagnoosi saame. Meil ​​on veel natuke elada,» lisas Doherty, kellel on hetkel raske leppida sellega, et tema haigus on tagasi.

«Ma ei usu, et ma olen seda seedinud. See on mitmel viisil mõru tablett, mida alla neelata,» rääkis Doherty, kellel on päevi, kus ta küsib endalt «miks mina?»

Näitlejanna otsustas oma diagnoosi jagada, kuna tal on hetkel käimas kohtuprotsess kindlustusfirmaga, kus on mainitud ka tema praegust tervist ja ta eelistas, et inimesed kuulevad tema haigusest otse temalt.

Vähem kui tund aega tagasi jagas Doherty oma Instagramis fännidega mõtlikku katkendit «Peanuts» (meil tuntud kui «Tobukesed»).

«Me elame vaid korra, Snoopy». «Vale! Me sureme vaid korra, me elame iga päev.»

Doherty on 2011. aastast abielus fotograaf Kurt Iswarienkoga.