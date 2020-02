Silvia Ilves nimetas Pauli oma kõige kehvemaks voodipartneriks: ta elab oma linnukese elu

«Nii põnev. Ma esimest korda katsetan seda ask me a question (küsi mult küsimusi - toim) võimalust,» tunnistas Ilves oma Instagrami lugudes eile õhtul enne küsimustele vastamist ja lubas, et vastab nii paljudele küsimustele kui võimalik.

Ilvesele esitatud küsimused olid seinast-seina. Küll küsiti muusiku tšakrate kohta (need on tšellistil alati avatud), korteri hinna kohta ja palju uudishimu pakkus ka naise unegraafik.

Taheti ka teada, kas Ilvesel on suhteväliselt kellegagi lähedust jagab. Tšellist tunnistas kassi kaisutades, et tal on alati silmarõõmud. «Ma olen kirglik naine ja ma ei saa olla ilma kellegi peale mõtlemata,» lisas Ilves.

Ei läinud kaua enne, kui fännid soovisid, et Ilves seletaks Neitsovi fenomeni. Küsimusele vastas Ilves täna hommikul.

«Kogu austuse juures Pauli vastu kui muusik ma ütleks, et ta oli tore sõber, hulljulge, tore, meil oli lahe pulli teha, aga mehena ta ei kõnetanud mind, et ma ei sobinud temaga selles suhtes.»

Ilves lisas, et peab Neitsovit veel poisiks, kes on õppinud suurtelt meestelt selgeks suured sõnad.

Tšellist Silvia Ilves vastas Instagrami lugudes fännide küsimustele. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @silviailves

«Talle vastutus ei sobi, et ta elab oma linnukese elu, suits, kohv, kitarr, mingid naised ka kuskil. Tal pole fenomeni,» kirjeldas Ilves Neitsovit ja lisas: «mul kulus nädal aega ja ma sain aru, et see tüüp on liiga noor tõsisteks asjadest.»

«Kui Paul välja jätta, siis kõik teised mehed on mul väga mehised ja kihvtid ja tublid. Kolmanda lapse isa valetas abielu kohta, mis ma siis teen, ma ei leppinud sellega, et ma olen armuke,» kommenteeris Ilves oma eelnevaid suhteid.

Üks fänn tahtis teada ka Ilvese seksielu kohta ning kuigi Ilvese esimene reaktsioon küsimuse peale oli «pipart sulle keele peale», siis lõpuks vastas ta ka sellele küsimusele.

«Ma pole nii põnev, mulle meeldivad klassikalised asjad ja kõige tähtsam on kirg. Ja lemmikkoht on voodi või diivan,» tõi Ilves välja.

Teine fänn tahtis teada «kuidas oli seks Pauliga?», millele Ilves samuti oma vastuse andis. «Mul pole kunagi olnud nii kehva voodipartnerit,» tõdes naine avameelselt, kuid lisas, et Neitsov on inimesena ja muusikuna kihvt.

Tšellist Silvia Ilves vastas Instagrami lugudes fännide küsimustele. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @silviailves

Ilvese avameelsed vastused jõudsid ka meediasse. «Ma oleks pidanud selle peale mõtlema, et story'dest tehakse ka uudis,» kurtis Ilves Instagramis mõni tund tagasi.

Nõnda otsustas tšellist «kehva voodipartneri» kommentaari täpsustada: «Igal ühel on oma, ja see, et ta mulle oli ei tähenda, et ta kellelegi teisele oleks.»

Pärast meedia kajastust jagas Ilves Instagrami lugudes ka nördimust ja tundis muret, et tema avameelne kommentaar võib tõmmata vee peale tema ja Neitsovi eelseisvatele kontsertidele.

Elu24 võttis ühendust Neitsoviga, et küsida, kuidas ta kommenteerib Ilvese avameelseid väljaütlemisi.

Neitsov, kes on praegu uues suhtes, jäi oma vastustes tagasihoidlikuks ning ei pidanud oluliseks midagi halvustavat öelda.

Muusik Paul Neitsov. FOTO: Sille Annuk

«Ma seda heameelega üldse ei kommenteeriks,» alustas muusik ja lisas, et ta ise ei jagaks «sellist infot» kolmanda isikuga ja veel vähem avalikult.

«No see on tema (Silvia Ilvese - toim) valik, ma ei saa seda muuta, mida ta teeb. [...] Mulle ei meeldi teiste inimeste kohta halvasti öelda, miks ma peaks?»

Küsimuse peale, kas vaatamata Ilvese avameelsetele ütlemistele ühised esinemised ikkagi toimuvad, vastas Neitsov tagasihoidlikult, et «eks ikka».

Elu24 kirjutas 5. novembril, et muusikud Neitsov ja Ilvese viis kokku muusika, mõni nädal hiljem, 22. novembril, teatas aga Ilves sotsiaalmeedias, et tema suhe Neitsoviga on läbi.