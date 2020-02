Aardekütid otsivad Filipiinidelt Jaapani kindrali kulda

Filipiinidel hakkasid pärast sõda rahvasuus levima lood, et maapõue on peidetud suur varandus, kuid seni ei ole seda keegi leidnud ja ajaloolased ei ole suutnud tõendada selle olemasolu, teatab livescience.com.

«Paljud on kulutanud oma aega ja raha, et seda leida, kuid seda ei pruugi olemas olla,» sõnas Austraalia New Englandi ülikooli antropoloog Pierce Kelly.

Aardekütid otsivad aaret Filipiinide Panay saare Igabarase piirkonnas. Kohalikud elanikud pöördusid võimude poole, kuna kaevamised on tekitanud maalihkeid ja selle tulemusena võib vähemalt 9 maja mulla alla jääda.

Kohalike teatel kaevab seal juba üle aasta 10 meest, kes on läbi sonkinud vähemalt 1000 ruutmeetri suuruse ala. Aardeküttide sõnul on neil kaevamiseks Filipiinide võimude luba ja nad jätkavad aarde otsimisega.

Igbarase piirkonna kuberner Jaime Esmeralda teatas kohalikele, et aardeküttidel on kaevamisluba, kuid samasugused load on ka neil, kes soovivad seal piirkonnas mingit maavara kaevandada.

Kuberner pöördus veel ka Filipiinide rahvusmuuseumi ekspertide poole, et kas nemad on Jaapani kindrali kulla otsimisest teadlikud ja ka nad on selleks loa andnud.

Teise maailmasõja ajal vallutas Jaapan Filipiinid ja seal oli komandöriks Jaapani kindral Tomoyuki Yamashita. Loo kohaselt krabas Yamashita Kagu-Aasias Jaapani vallutatud aladelt vara ja kulda kokku ning mattis selle lõpuks Filipiinidele.

Jaapani kindral Tomoyuki Yamashita (1885-1946). Pilt on pärit 1941. aastast. FOTO: Rights Managed/(c)Robert Hunt Library/Mary Evan/Scanpix

Jaapani armee pidas Teise maailmasõja lõpul USA armeega Kagu-Aasias raskeid lahinguid. Jaapanlased andsid 1945. aasta septembris alla, ameeriklased tabasid kindral Yamashita, ta anti sõjakohtu alla ja mõisteti surma. Kindral hukati sõjakuritegude eest 23. veebruaril 1946. aastal.

Pärast ta hukkamist rääkisid nii Jaapani sõdurid kui ka filipiinlased, et kindral mattis röövitud vara Filipiinde Panay saarele.

Kullakangid. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Juba 1950. aastatel üritati seda leida, kuid tulutult. Yamashita väidetavast kullast on kirjutatud raamatuid ja tehtud dokfilme. Aardeküttide arvates on oletatava vara väärtus sadu miljoneid dollareid.

1988. aastal andis filipiinlasest aardekütt Rogelio Roxas Filipiinide presidendi Ferdinand Marcose kohtusse, süüdistades teda osa Yamashita varanduse röövimises. Roxase sõnul leidis ta osa varast, kuid president võttis selle endale. Kohus langetas 2005. aastal otsuse, et Roxase leitud vara väärtus on 13 miljonit dollarit ja talle maksti see summa Filipiinide riigikassast.

See juhtum ei kahandanud aardeküttide indu, kuigi ajaloolased on üritanud faktide abil lükata ümber, et tegelikult ei olnud Yamashital kokkuröövitud vara ja ta ei matnud seda Filipiinidele.

Filipiinide ajaloolane Ricardo Jose teatas 2005, et Jaapani armee kaotas Filipiinide üle kontrolli juba 1943. aastal ning seega oleks vara matmine Teise maailma lõpuperioodil sinna olnud keeruline.

Austraalia New Englandi ülikooli antropoloogi Pierce Kelly arvates kanti 17. sajandi Hiina mereröövli Limahongi lugu üle Jaapani kindralile. Legendi kohaselt mattis see piraat Filipiinide põhjaossa Pangasinani piirkonda suure varanduse.

Sajandeid on levinud veel üks lugu, mille kohaselt viisid Hispaania konkistadoorid Mehhikost võetud kulla Filipiinidele. Seda lugu räägitakse ka variandis, kus kulla asemel on hõbe ja hõbemündid.

Kelly lisas, et aarde otsimine on hävitanud Filipiinide pärisaardeid, kahjustades mitut arheoloogiliselt tähtsat paika, kaasa arvatud Mindanao saare Ayubi koopa urnimatuste kohta.

«Filipiinidel on huvitav ajalugu ja seal on arheoloogiliselt palju põnevat. Mis aga puudutab aardeotsimist, siis aardeotsijad käituvad väga naljakalt, arvates et aarde leidmine on nagu seiklus mõnest raamatust või filmist. Väga naiivne,» lisas antropoloog.

Filipiinide võimud vaatavad Panay saare elanike palvel üle aardeküttidele antud loa, kuid seni see luba siiski kehtib ja nad aarde otsingud jätkuvad.