Youtube näitas esimest korda, kui palju nad raha teenivad

Äsja avaldatud numbrite järgi on Youtube teinud jõhkra kasvuhüppe. 2017. aastal teenis platvorm tegevjuhi Susan Wojcicki juhtimisel reklaamitulu 8,15 miljardit dollarit, sellele järgnes 11,15 miljardi dollari suurune tulu 2018. aastal.

Teisisõnu on Youtube'i reklaamitulud viimase kahe aasta jooksul peaaegu kahekordistunud. Google teatas ka, et YouTube teenis 2018. aasta neljandas kvartalis 3,6 miljardit dollarit tulu.

See näitab, kui suur äriettevõte on Youtube. Veebisait loodi 2005. aastal ja müüdi 2016. aastal 1,65 miljardi eest Google'ile ning seda on pikka aega peetud ka üheks Google'i kroonijuveeliks.