Eesti tippratturi endine meeskonnakaaslane treenis koos dopingutohtriga?

Taani ajaleht Politikien avaldas üleeile artikli, kus kirjutatakse, et Ferrari suhtles 2019. aasta Kataloonia velotuuril Astana meeskonnaliikmete Fuglsangi ja Aleksei Lutsenkoga, samuti oli Ferrari kohal Monacos. Siiski pole tõendeid, et Lutsenko ja Ferrari oleks koostööd teinud.

Taani väljaande Politiken kohaselt on nad rääkinud 12 tuntud rattamaailma inimesega, kes kõik kinnitavad, et Fuglsang treenis Monacos koos Ferrariga. Taani jalgrattatuus olevat teinud intervalltreeninguid sõites rattaga Itaalia arsti poolt juhitud mopeedi järel.

Kasahhi meeskonna 3. veebruari avalduses öeldakse, et Astana Pro tiim võtab arvesse Taani ja Norra meedias kajastatud salajast raportit, et nende meeskonna mõned liikmed suhtlevad tiheldalt tegutsemiskeelu all oleva doktor Michele Ferrariga.

Astana lisas avalduses :«Astana Pro tiimil on litsents terveks 2020. aastaks. See tähendab, et me oleme selleks kõik tingimusied täitnud. Ühtlasi täidame kõiki võetud kohustusi, sealhulgas võitleme dopingutarvitamise vastu.»