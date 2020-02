Romantilisi ideid: valentinipäev ei pea olema keeruline

Kingitused on erilised, kui need tulevad südamest. Üha enam eelistatakse aga asjadele kvaliteetaega. Kiire elutempo juures võib see olla keeruline ja seeõttu on valentinipäev ideaalne põhjus leida aega enda kallima ja kvaliteetaja jaoks.

Alusta hommikusöögiga voodis

Pole midagi mõnusamat, kui ärgata kohvi- ja toidulõhna peale. Õdus hommik hea toiduga on ideaalne viis alustamaks päeva. Organiseeri oma kallima lemmik hommikusöök ning veetke hommikused hetked koos kiirustamata. Kui teil pole selliseks hommikuidülliks aega, paki talle mõnus hommikupala kaasa. Nipp: et muuta päeva algus eriti meeldejäävaks, pane koos hommikusöögiga kaasa väike armastuskiri või sildike.

Lilled panevad i-le punkti

Valentinipäev ja lilled sobivad kokku sama kindlalt kui sünnipäev ja tort. Võid kindel olla, et 14. veebruaril täituvad sotsiaalmeedia kontod sadade õitega. See ei pea olema suur ja kallis lillesülem, millega kallimat rõõmustada. Kõigest üks eriline õis või enda kokkupandud kimp võib anda ehk veelgi suurema tähenduse. Lisaks on täna müügil lillekarpe, mille õied kestavad tavapärastest lõikelilledest kauem. See valik on kallim, kuid kindlasti loodussõbralikum ja pakub kauem silmailu. Nipp: üllata oma kallimat ootamatult ning saada lilled hoopis kulleriga talle töö juurde.

Romantiline õhtusöök