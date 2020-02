VIDEO ⟩ Selgeltnägija Tene Laul selgitab, mida tähendavad unenäod

Video teisel minutil küsib Piret Laos selgeltnägija Laul käest, et miks osad inimesed näevad unenägusid ja teised mitte.

«Kui inimene ei näe unenägusid, siis tema keskendub liiga palju materiaalsetele teemadele enda elus. Kas see on töö, rahamured, see on hästi palju seotud tööga,» kirjeldab Laul ja lisab, et unenägusid näevad need, kes on ennast tööstressist vabastanud.

Laul rõhutab, et unenägude nägemine on hea ja tähendab, et inimese elus on tasakaal. «Ja igal unenäol on oma tähendus,» kinnitab selgeltnägija, kelle sõnul näevad inimesed unenäos seda, mis on nende jaoks tähtis.

Rääkides unenägude tähendusest ja näiteks kindlate inimeste nägemises toob Laul välja kaks võimalikku tõlgendust. «Üks on see, et see inimene reaalselt saabub sinu ellu ning sa näed seda ette. Ja teine on see, et see inimene sümboliseerib midagi,» sõnab Laul.

Saatejuht Robert Rool tunnistab intervjuu käigus, et tema lendab oma unenägudes väga tihti, mis on selgeltnägija sõnul hea märk.

«See tähendab seda, et sa oled enesekindel, sa tead, mida sa tahad, näed oma elu selgelt,» kirjeldab Laul.