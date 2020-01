Moskvalane müüb internetis nakkuskoldest Wuhanist ostetud nahkhiirt

3-kuune nahkhiir, kelle moskvalane koroonaviiruse epitsentrist Wuhanist ostis, vajab mehe sõnul uut omanikku. Müügikuulutuses kirjeldab Mihhail, et loomale on raske toitu leida, sest ta sööb ainult putukaid ning ei ole viimasel ajal tahtnud ka vett juua.

Nahkhiire hinnaks on Mihhail ostukeskkonnas määranud 3000 rubla ehk natuke üle 40 euro.

Meediaväljaanne Life.ru vestles nahkhiire müügikuulutuse üles pannud Mihhailiga, kes kinnitas, et soovib ebaharilikust koduloomast loobuda, kuna teda on raske toita.

«Ostsin selle lõbu pärast. Tahtsin teda endale hoida, kuid otsustasin maha müüa, kuna teda on raske hoida. Sul on vaja teda putukatega toita ning praegu ei ole suvi, seega on raskem putukaid püüda,» põhjendas venelane, kes saabus nahkhiirega Wuhanist Moskvasse tagasi 6. jaanuaril.