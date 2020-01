Briti mehele saadeti aevastamise tõttu üle 100-eurone trahviteade

Insenerina töötav Steven, kes jäi autoga sõites 26 sekundiks aevastamise pärast tee äärde seisma, sai selle eest paar päeva hiljem ettevõttelt National Parking Enforcement 118-eurose trahviteate.

«Kui sul on (autoroolis - toim) aevastushoog, siis on mõistlik seisma jääda ja lasta sellel mööduda - sul ei ole aevastamise ajal täielikku kontrolli ja sõitmine on ohtlik,» põhjendas Steven enda otsust autoga tee äärde seisma jääda.

«Ausalt öeldes olen trahvi üle päris pahane. See on tüütu ja tekitab natuke stressi, kuid need ettevõtted ei hirmuta mind,» lisas Steven, kelle arvates on olukord isegi veidi skandaalne. Steven kirjeldas, et maantee, kus ta peatuse tegi, asub haigla lähedal ning ta usub, et seal tehakse sageli peatusi sõitjate peale- või mahaminekuks.

«Ma tean paljusid inimesi, kellele on mõne sekundi pikkuse ootamise eest trahvi tehtud ja see on lihtsalt ebaõiglane. See on piisavalt õiglane, kui see on nõukogu (poolt tehtud trahv - toim), kuid ettevõtetel ei tohiks lasta midagi sellist teha,» arvab Steven.

Mehel on trahvi aktsepteerimiseks ja maksmiseks aega kaks nädalat, kuid Stevenil on plaan seda naeruväärset trahviteate vaidlustada.