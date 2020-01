Kuidas naine orgasmini viia- Seksikad sõbrapäeva kingisoovitused!

Nii, mehel kulub 5.44min, aga naised vajavad umbes 20min, et orgasmini jõuda! Sellepärast naised teesklevadki orgasmi. Aitab sellest! Pühi Sõbrapäeval magamistoast tolm seksika kingitusega ja paku talle naudingut, mida ta väärib! Kui sina oled üks neist, kes nagistab kord kuni kaks nädalas ainult voodis enne uinumist, siis on soovitused just sinule.

Kingisoovitus #1 Kliitori massaaz on mehe salarelv naise hullutamiseks

75% naiste orgasmidest on justnimelt kliitoril, kus asub ligi 8000närvi. Kliitori massaaz on oluline, et naine saaks hullamise ajal võimsa orgasmi. Käe või keelega kulub selleks ligi 20minutit. Vibraatoriga vaid mõni minut. Ära unusta kliitorile rohkelt veebaasil valmistatud libestit panna.

Kingisoovitus #2 Tupekuulidega võimsamad orgasmid

Tupekuulide treenivad vaagnapõhjalihaseid. Kõik teavad, et meestele meeldib tihedam rohkem. Ent lisaks sellele tugevnevad naise orgasmid ja väheneb põiepidamatuse mure. Sünnitanud naiste vaagnapõhjalihased lõtvuvad ja vajavad toonuse taastumiseks kegelharjutuste tegemist.Algaja eimese tupekuuli raskuseks võiks olla kuni 60g, edasijõudnudle 70-90g ja eriti treenitud naisele 100+ g.Hea tupekuul on valmistatud meditsiinilisest silikoonist ja võngub liikumise ajal.

Kingisoovitus #3 Pikem erektsioon, et ka naine jõuaks orgasmini

Kuna mehed jõuavad orgasmini oluliselt kiiremini, on suureks abimeheks naise järgi ootamisel peeniserõngad, mis pikendavad erketsiooni kestvust ja jäikust. Eriti mõnusad on peeniserõngad, mis vibratsioonidega masseerivad hullamise ajal naise kliitorit ;)

Kingisoovitus #3 Sekspesu on parim viis partneri käima erutamiseks

Sekspesu annab selge signaali, mis järgmisena toimuma peaks ja taganemisruumi ei ole. Rollimäng on üks põnevamaid viise suhtesse särtsu lisamiseks. Ulakas õde, vallatu koolitüdruk, eest kaetud-tagant avatud läbikumav pesu… kõik erutavad meeli.

Kingisoovitus #5 Orgasmikreemid teevad mehe eest pool tööd ära

Orgasmikreeme tuntakse kui vedelaid vibraatoreid. Need erutavad naist ja teevad erogeensed tsoonid tundlikumaks. Mehe erektsioon on võimsam ja pikem. Sinu ja Tema Orgasmikreem Dragon on loodud partneritele suguühte maksimaalseks nautimiseks.

Leia enda ja kallima jaoks parim seksikas kingitus e-poest

Vallatuid naudinguid,