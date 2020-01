NAISED ON HULLUD? ⟩ Muusik Erich Krieger avaldab, mitu armastust tal elus olnud on

«Õhtu!» saatejuhid Robert Rool ja Jüri Butšakov esitasid legendaarsele muusikule küsimusi, mis on tulnud Instagrami kasutajatelt.

«Ma loodan, et sa diivani pealt pikali ei kuku, kui me hakkame sulle neid esitama,» hoiatas Butšakov lauljat veidi enne, kui Rool jõudis küsida põletava küsimuse: mitu naist on Erich Kriegeril elus olnud?

«Ooh... Mitu armastust on olnud,» hakkab muusik küsimuse peale naerma. «Mitu armastust on olnud. Praegu on kõige õigem,» lisas ta.

Küsimusele, kas neid on olnud üle või alla kümne, Krieger vastama ei soostunud. «Selle kohta öeldakse, et ma olen nii vana ja ei mäleta enam,» vastas ta hoopis lustakalt.

Seejärel uuriti Kriegerilt, kas ja kui tihti üle 55-aastased inimesed seksivad? «Noh... veel on jaksu,» vastas mees naeru pugistades.

Veel uuriti, kas muusik on praegu püsisuhtes või ta on vallaline? «Jah, püsisuhe on. Sellepärast ma olen iga kord seda toonitanud, et inimene otsib ju tegelikult terve elu. Võib siin elada ühe inimesega ja vaadata, et ei lähe...»

«Tänapäeval on see kuidagi lihtsam, kõik inimesed oskavad seda lahti seletada, et meile ei sobinud iseloomud. See oli nonsense viiskümmend aastat tagasi.»

«Nüüd on tõepoolest aeg nii palju muutunud, et tõepoolest ka mina olen otsinud. Oli esimene armastus, ma teadsin ja tundsin, et see on nagu see õige-õige-õige, aga see läks mööda,» rääkis muusik saates.

«Ja ma ei oska seletada, et mis ja kuidas. Võib-olla kõik see laulja tee ja võib-olla ma läksin kogu aeg rikutuse poole. Kunagi olime ju täitsa puhtad lehed ja siis hakkab see asi minema.»

«Ma ütlen ausalt, ma olen olnud oma elus kokku kolm korda totaalselt armunud. Nüüd ma olen tõesti õnnega koos, et ma olen nüüd ühe fantastilise inimesega koos. Nüüd veidike üle kolme aasta. Ma tunne, et see on õige,» lisab ta.