PAREM KUI ENNE ⟩ Nyusha lajatas seksikate piltidega ja fännid usuvad nüüd, et ta figuur läks pärast lapse sündi ainult paremaks

Värsked rannapildid on samuti tõeliselt kenad ning paistavad meeldivat ka lauljatari fännidele. Näiteks arvavad nii mõnedki, et lauljanna figuur on pärast lapse sündi lausa paremaks läinud. «Iludus. Kas mulle ainult tundub või on Nyusha figuur pärast tütre sündi parem, kui see enne oli?» kirjutas üks fännidest Instagrami kommentaariumis.