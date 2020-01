Greta Thunberg tahab oma nimest ja liikumisest Fridays for Future teha kaubamärgi

17-aastane Thunberg selgitas, et nii ta nime kui liikumise motot on sageli kasutatud ilma tema nõusolekuta ärilistel ja pettuse eesmärkidel, teatab afp.com.

«Kinnitan, et minul ja teistel koolistreikijatel ei ole absoluutselt mingeid huvisid end turundada, kuid kahjuks tuleb seda teha,» kirjutas aktivist Instagramis.

Thunbergi sõnul on inimesi, kes üritavad tema nime ära kasutada ja väidavad, et on tema esindajad ning see võimaldab neil suhelda tuntud inimestega.

«Samuti on inimesi, kes koguvad minu nimel raha ja müüvad minu näopildiga esemeid. Ka selle tõttu taotlesin oma nime ja Fridays for Future registreerimist kaubamärgina. Minu esmärgiks on kaitsta kliimaliikumist ja aktiviste,» teatas noor rootslanna.

Greta Thunberg 24. jaanuaril 2020 Šveitsis Davosis majandusfoorumil FOTO: Gian Ehrenzeller/AP/Scanpix

Thunbergi sõnul asutas ta fondi, mille kaudu ta tegeleb Fridays for Future liikumise jaoks annetatava rahaga.

«Selle fondi tegevus on täiesti läbipaistev, kõik maksud, mida maksame on aruannetes näha. Fond tegeleb kliimamuutuse, keskkonna säilitamise ja jätkusuutliku arengu teemadega, kuid ka vaimse tervise probleemidega,» sõnas kliimaaktivist, kellel on diagnoositud Aspergeri sündroom.

Greta Thunberg alustas Stockholmis Rootsi parlamendihoone juures kliimastreikidega 2018. aasta augustis olles 15-aastane. Tal oli seal kaasas plakat «Skolstrejk för klimatet» (Koolistreik kliima eest).

Greta Thunberg novembris 2018 kliimastreigil Stockholmis parlamendihoone juures FOTO: TT NEWS AGENCY/REUTERS/Scanpix

Tema algatatud kliimastreigid ja –liikumine on jõudnud peaaegu kogu maailma ning temast on saanud noorema põlvkonna üks populaarsemaid aktiviste.