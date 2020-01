India tervisegurud soovitasid koroonaviiruse puhul Hippokratese ravimeetodeid

India alternatiivmeditsiini ministeerium toetas alguses gurude soovitust, kuid siis tegi Hiina suure haigestunute arvu tõttu kannapöörde ja teatas, et see ravipraktika aitab immuunsüsteemi tugevdada ja selle tõttu haigustele vähem vastuvõtlik olla, kuid ei aita uue koroonaviiruse puhul, kirjutab express.co.uk.

Unani ravipraktika juured on Vana-Kreekas, põhinedes Vana-Kreeka arsti Hippokratese ja Vana-Rooma arsti Claudius Galenose arusaamadel ravimisest.

Antiikajast pärit Hippokratese büst, mis asub Itaalias Uffizi galeriis. FOTO: akg-images / Rabatti - Domingie/akg-images / Rabatti - Domingie/Scanpix

Nende ravimeetod põhines niinimetatud kehamahlade teoorial, mille järgi inimese temperamendi määrab üks keha neljast põhimahlast, mis on veri (kreeka keeles sanguis), lima (kreeka keeles flegma), must sapp (kreeka keeles melas chole) ja kollane sapp (kreeka keeles chole). Haigus tekib, kui kehamahlad on tasakaalust ära.

Selle süsteemi võtsid omaks ka India ja Hiina traditsiooniline meditsiin.

India altrenatiivmeditsiini ministeerium edastas teadaande pealkirjaga «Alternatiivravi süsteem põhineb traditsioonilisel ravil» ja selles teatati, et «traditsioonilise meditsiini abil on võimalik oma tervist tugevdada ja sellega nakkushaigusi ennetada. Hiljuti lahvatanud koroonaviiruse 2019-nCoV puhang mõjutab eelkõige hingamissüsteemi. Meie ministeerium soovitab alternatiivravimeetodeid haiguse ennetajana, mitte koroonaviiruse ravina».

Indialased näomaskidega. FOTO: AAMIR QURESHI/AFP/Scanpix

Indias on alternatiivravimeetodid väga populaarsed ja neid kasutavad miljonid inimesed.

India tervishoiuministeerium keeldus alternativmeditsiini ministeeriumi varasemat seisukohta ja meelemuutust kommenteerimast, kuid selgitas, et eelmisel nädalal testiti Indias Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabadi ja Cochini lennujaamades koronaviiruse suhtes rohkem kui üheksat tuhandet reisijat.

India ei ole veel ühestki sealsest koroonaviiruse juhtumist teatanud. Meditsiinieksperdid soovitasid neil India kodanikel, kes on hiljuti käinud Hiinas, lasta end haiglas kontrollida.

Uue koroonaviiruse puhang algas möödunud aasta detsembris Hiinas Hubei provintsis Wuhanis. Alguses arvati, et see sai alguse Wuhani mereandide turult, kuid Wuhani viroloogiainstituudi uuring lükkas selle ümber. Haiguse algallikas on seni teadmata, küll aga arvatakse, et viirus levis mõnelt loomalt inimesele ja see inimene nakatas Wuhanis paljusid.

Hiina võimude teatel on seal uue koroonaviiruse tõttu surnud 170 inimest ning üle 7000 on nakatunud.

Mitu riiki teatas, et toovad oma kodanikud erilennuga Hiinast ära ja need inimesed pannakse kahest nädalast kuni ühe kuuni karantiini.

Hiinas üritatakse uuele koroonaviiirusele, mille jaoks ei ole vaktsiini, kiiresti piiri panna. Hubei provintsi, kust viiruspuhang alguse sai, linnad on karantiinis, mitte keegi ei pääse välja ega sisse.

Kaitserõivastes kiirabiarstid viimas Hiinas Hubei provintsis Wuhani koroonaviiruse kahtlusega inimest kiirabiautosse ja haiglasse. FOTO: HECTOR RETAMAL/AFP/Scanpix

Mitu suurt lennufirmat, kaasa arvatud British Airways ja Finnair teatasid, et katkestavad Hiina liinilennud. Mitmed lääne firmad ja poed on Hiinas koroonaviiruse tõttu uksed sulgenud.

Levivad vandenõuteooriad, et uus koroonaviirus pääses või päästeti laborist välja, et uurida, kuidas see inimestele mõjub. Viiruseid uurivate viroloogide sõnul on aga see välistatud, sest kõikides viirustega tegelevates uurimsasutustes ja laborites on karmid turvameetmed.

Viirused (vira; ladina sõnast virus «mürk») on nukleiinhappest ja valkudest koosnevad bioloogilised objektid, millel puudub rakuline ehitus ja mis paljunevad nakatades elusorganismide rakke.