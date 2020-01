Lapimaal puhkav hispaanlane: olen maha rahunenud, kuid ikka mõtlen selle hiinlanna haigestumisele

Väljaande Iltasanomat reporterid uurisid teistelt Lapimaal olevatelt turistidelt, kas hiinlanna koroonaviiruse diagnoos teeb neid murelikuks.

Soome populaarses suusakuurordis on praegu kõige kiirem aeg, sest seal on palju lund nautivaid turiste.

Nende seas on ka hispaanlane Marcos Gutierrez, kes saabus Saarinselkässe 28. jaanuaril koos sõpradega. Gutierrezi sõnul tuli ta Soome eelkõige sellepärast, et näha virmalisi. Hispaanlase ja ta sõprade ind rauges pärast seda, kui nad kuulsid, et seal on ühel Hiinast pärit turistil diagnoositud uus koroonaviirus.

Gutierrezi sõnul helistas ta kohe Hispaaniasse oma perekonnale ja teatas, et temaga on kõik korras. Tema ja ta sõbrad siiski ei katkestanud oma talvepuhkust, vaid on Soomes kuni puhkuse lõpuni.

Gutierrez on nautinud murdmasuusatamist ja käinud koerasafaril, kuid ta jälgib oma tervislikku seisundit ja katsub vahel igaks juhuks oma otsaesist, et ega tal ei ole palavikku.

Turistid Soomes Lapimaal Rovaniemis koerasafaril. FOTO: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

«Olen maha rahunenud, kuid ikka mõtlen selle hiinlanna haigestumisele. Ma ei tea, kas puutusin kuskil temaga kokku,» teatas hispaanlane.

Osad Saariselkä suusaturistid kannavad igaks juhuks hingamisteid kaitsvaid maske, kuid kohalikud elanikud ei ole neid veel ette pannud.

Edela-Soomest Salost koos pere ja sõpradega nädala alguses Lapimaale suusatama saabunud Arja Hietala sõnas, et ei kavatse hiinlanna haigusediagnoosi tõttu suusapuhkust katkestada, kuid ta on ärevil.

Soomlanna arvates on Soome võimud selle koroonaviiruse juhtumi kohta edastanud vastuolulist infot, sest tervishoiuspetsialistid ei ole selgitanud, kui suure tõenäaosusega võib suusakuurordis nakuse saada.

Espoost Lapimaale suusatama saabunud Elina Hovineni sõnul teeb uudis hiinlanna haigestumise kohta teda mõtlikuks. Hovinen lendas koos abikaasaga Ivalosse selle nädala alguses nädalasele puhkusele. «Elame hotellis, oleme käinud poes ja restoranis ajal, mil seal on palju inimesi. Lugesin kuskilt, et kui olla 15 minutit samas paigas inimesega, kellel on koroonaviirus, siis võib haigestuda. Seega põhimõtteliselt võimalik halva õnne korral nakatuda,» teatas Hovinen.

Teada on, et koroonaviiruse epitsentrist Wuhanist pärit hiinlanna reis Soome algas 22. jaanuaril Pekingist. Ta jõudis Helsingisse Vantaa lennujaama 24. jaanuaril ja sealt lendas edasi Lapimaale Ivalosse.

Naine sõitis taksoga Ivalost 30 kilomeetri kaugusele Saariselkässe, kus tal oli hotellituba broneeritud.

Hiinlanna hakkas end halvasti tundma 26. jaanuaril ja ta arvas, et haigestus grippi.

28. jaanuaril kerkis ta kehatemperatuur 39 kraadini ja ta helistas Ivalo haiglasse.

Sealsed arstid kahtlustasid kohe, et naisel võib olla uus koroonaviirus ja nad transportisid ta Saariselkä hotellist Lapimaa keskhaiglasse, mis asub Rovaniemis.

Soomes Rovaniemis asuv Lapimaa keskhaigla, kus on koroonaviiruse diagnoosi saanud hiinlanna. FOTO: LEHTIKUVA/via REUTERS/Scanpix

Hiinlannale tehti 29. jaanuaril testid, mis kinnitasid, et tal on koroonaviirus 2019-nCoV.

Soome rahvatervise amet teatas eile õhtul, et tegemist on Soome esimese kinnitatud koroonaviiruse juhtumiga.

Lapimaa keskhaigla nakkushaiguste osakonna juhi Markku Broasi sõnul uurisid nad naiselt, kui paljude inimestega ta enne sümptomite tekkimist kokku puutus ja selle põhjalt oletati, et umbes 15 inimesega.

Soome Lapimaa keskhaigla nakkushaiguste arst Markku Broas kinnitas meediale, et Soomes diagnoositi esimene koroonaviiruse juhtum. Haigestunu on Wuhanist pärit hiinlnna, kes on Lapimaal suusapuhkusel. FOTO: LEHTIKUVA/via REUTERS/Scanpix