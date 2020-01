Pildid: britt sai suure tünga, kui läks teel lebavat leopardi päästma

40-aastane Ben Lilly sõitis eelmisel laupäeval Lääne-Yorkshire'is autoga mööda maanteed, kui arvas, et märkas sõiduteel lebamas suurt vigastatud kaslast, kirjutas Mirror.

Leiust ehmunud ja ka pisut hirmunud kahe lapse isa rääkis, et autost väljudes ta süda puperdas ja ärevus valdas hinge, sest mees arvas, et läheb appi surevale leopardile.

«Nägin juba kaugelt, et teel lebab midagi,» kirjeldas Lilly ja lisas, et Halifaxi kandis leidub ikka tee äärtes surnud loomi, kes autode alla jäävad, kuid enamasti on tegemist olnud rebase, mägra või kellegi lemmikloomaga.

«Sõitsin sellest mööda ning mustrit nähes mõtlesin endamisi, et vau, selliste kaslaste siin ringi luusimisest on räägitud küll,» jutustas Lilly.

Igaks juhuks sõitis mees tee ääres lebavast «loomast» esimesel korral mööda, kuid tuli ringiga tagasi.

Suurbritannias pidas mitu inimest teel lebanud kostüümi hoopis surevaks leopardiks. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Lilly sõnul nägi «leopard» väga ehe välja ning tagasi sõites peatas ta auto «looma» taga ning valmistus hädasolijale appi minema. «Tulin ettevaatlikult autost välja, sest ega ma ju ei tahtnud, et see mind ründab, kuid kui ma nägin seda teise nurga alt, hakkasin kohe naerma,» seletas Lilly.

Jagades pilte oma eksootilisest leiust, kirjutas Lilly Facebooki postituse alla «Ettevaatust! Halifaxi teel on surnud leopard! Oh ei, see on hoopis kellegi eelmise õhtu pidustustest maha jäänud kostüüm, ma ei suuda uskuda, et selle pärast tagasi sõitsin!».

Ben Lilly arvas, et läks leopardi päästma, kuid teel lebas hoopis kellegi kostüüm. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Lillyle teeb aga tema eksimus nalja ning mees lisas, et kogule lähenedes pidi ta süda esiti suurest erutusest rinnust välja hüppama, sest ta oli kindel, et keegi on suure kaslase alla ajanud.