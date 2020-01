Prints Andrew’l ja pedofiil Epsteini kallimal Ghislaine Maxwellil on omavaheline «kaitseleping»

Sellest rääkis Briti väljaandele The Sun Maxwelli kunagine sõbranna Laura Goldman.

Avalikkuse eest end peitev Maxwell oli Goldmanile öelnud, et temal ja kuninganna Elizabeth II lemmiklapsel, prints Andrew’l on salaleping, mille kohaselt nad kaitsevad üksteist.

Prints Andrew tunnistas möödunud aasta novembris, et kuulus Epsteini sõprusringi ja ööbis tema New Yorgi majas ning lubas samas, et aitab USA uurijaid Epsteini seksuaalkuritegude uurimisel.